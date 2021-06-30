Первые кадры американского ремейка «Иронии судьбы» появились в Сети

Американская актриса, певица, фотомодель Эмма Робертс опубликовала в Twitter первые кадры голливудского ремейка комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В американской версии советской комедии она играет роль Марго (Нади Шевелёвой).

Рабочее название голливудского ремейка — «О судьбе». На фото, которые опубликовала Робертс, она изображена в карете с Томасом Манном — он исполнит роль Жени Лукашина. Судя по праздничному антуражу, кадры сделаны во время съёмок празднования героями Рождества.

29.06 Emma Roberts & Thomas Mann na planie About Fateâ w Bostonie. pic.twitter.com/3Ljv07olNh — Emma Roberts News (@erobertsnews) June 29, 2021

Ранее сообщалось, что голливудский ремейк «Иронии судьбы» в Бостоне снимает российский режиссёр Марюс Вайсберг («Бабушка лёгкого поведения», «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе»). Актриса Лия Ахеджакова, сыгравшая в фильме Рязанова одну из подруг Нади Шевелёвой и исполнявшая песню про вагончики, раскритиковала идею появления новой версии главной российской новогодней комедии.