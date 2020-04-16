Первые две части «Дау» Ильи Хржановского вышли онлайн

https://static.news.ru/photo/75c96962-7fd9-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дау. Наташа» Фото: dau.com

Фильм «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского стал доступен онлайн. Пока зрители могут увидеть первые две части картины.

На официальном сайте проекта опубликован эпизод «Наташа», продолжительность которого 2 часа 17 минут и «Дегенерация» с хронометражом в 6 часов 9 минут. Их показали на Берлинском кинофестивале в 2020 году.

Новые фильмы серии будут выходить раз в несколько дней на сайте dau.com.

«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которых составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе.

Роль Льва Ландау, которому посвящён проект, исполнил греко-российский дирижёр и актёр Теодор Курентзис.

Как писал NEWS.ru, четыре эпизода многосерийного фильма «Дау» не получили прокатного удостоверения от Министерства культуры России. По мнению экспертов, картины пропагандируют порнографию. В ответ на дважды полученный отказ создатели фильма заявили о намерении подать на министерство в суд.