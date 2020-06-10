Первая часть «Поезда в Пусан» вернётся в кино в расширенной версии

Первая часть хоррора южнокорейского режиссёра Ён Сан Хо «Поезд в Пусан» повторно выйдет в прокат в расширенной версии. Премьера ожидается 1 июля.
Выход режиссёрской версии состоится накануне выпуска второй части, получившей название «Полуостров». Её зрители смогут увидеть на больших экранах в августе.
Вместе с анонсом расширенной версии также стал доступен и её трейлер.
Как писал NEWS.ru, центре сюжета ленты «Поезд в Пусан 2: Полуостров» окажется бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби-апокалипсисе, но вынужден вернуться в зону заражения спустя четыре года после катастрофы. Ему удаётся найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов.
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