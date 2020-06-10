Первая часть «Поезда в Пусан» вернётся в кино в расширенной версии

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Съёмки второго сезона сериала «Ведьмак», созданного по одноимённой серии романов польского автора Анджея Сапковского, начнутся в августе 2020 года. Работу ранее пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Процесс съёмок займёт примерно 5-6 месяцев, сообщает портал Redanian Intelligence. В связи с этим выход новых серий может быть назначен на вторую половину 2021 года. Работа пройдёт в Великобритании при...