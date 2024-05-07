Пересильд вступит в конфликт с умным домом в новом фильме Юлия Пересильд сыграет главную роль в фильме об искусственном интеллекте ON

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд станет заложницей умного дома в новом фильме ON, съемки которого стартовали в Таиланде. По данным «Российской газеты», единственным партнером Пересильд на площадке будет голос.

Этот проект — рассуждение на тему того, наступит ли время, когда человек будет выбирать себе партнера между человеком и искусственным интеллектом, — приводит издание слова генерального продюсера Георгия Малкова.

По сюжету главная героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «умный дом». Искусственный интеллект Маркус начинает ухаживать за гостьей как мужчина, пока не оказывается, что он не готов отпускать девушку, а намерен задушить ее заботой.

Юлия Пересильд отметила, что это фильм об отношениях между мужчинами и женщинами и о том, что люди часто не знают, чего хотят. Режиссер ленты Евгений Корчагин назвал дом полноценным героем истории. Создатель фильма признался, что ему очень важно снять картину так, чтобы она не стала кинематографичным моноспектаклем. Россияне могут увидеть фильм на больших экранах в начале 2025 года.

Дочь актрисы Анна Пересильд ранее прокомментировала выпады хейтеров в ее адрес и назвала это нормальным. Девушка отметила, что не принимает близко к сердцу высказывания недоброжелателей, поскольку она с самого начала знала, чего ожидать от популярности. Звезда сериала «Слово пацана» пояснила, что прислушивается к советам только компетентных для нее людей, которые мотивируют и помогают ей двигаться вперед.