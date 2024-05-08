Пересильд показала фото в леопардовом купальнике на яхте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Пересильд

Российская актриса Юлия Пересильд опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором предстала в леопардовом купальнике. Артистка снялась на яхте во время экскурсии на Пхукете.

Звезда фильма «Вызов» находится в Таиланде. На фотографии 39-летняя актриса предстала в слитном леопардовом купальнике с длинными рукавами. Образ Пересильд дополнен солнцезащитными очками и распущенными волосами.

Поклонники высоко оценили кадры в комментария на странице актрисы. Они отметили ее прекрасную форму. Некоторые пришли к выводу, что купальник отлично идет знаменитости.

Ранее стало известно, что Пересильд станет заложницей умного дома в новом фильме ON, съемки которого стартовали в Таиланде. По имеющимся данным, единственным партнером актрисы на площадке будет голос. Согласно сюжету, главная героиня приезжает отдыхать на виллу с системой «умный дом». Искусственный интеллект Маркус начинает ухаживать за гостьей как мужчина, пока не оказывается, что он не готов отпускать девушку, а намерен задушить ее заботой.

Дочь актрисы Анна Пересильд ранее прокомментировала выпады хейтеров в ее адрес и назвала это нормальным. Девушка отметила, что не принимает близко к сердцу высказывания недоброжелателей.