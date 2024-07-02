Пересильд и Снигирь надели одинаковые платья: фото с вручения премии «Ника»

Фото: Пресс-служба XXXVII Национальной кинопремии «Ника»

Актрисы Юлия Снигирь И Юлия Пересильд

В театре «Маска» прошла церемония вручения национальной кинопремии «Ника». После трехлетнего перерыва призы вручили сразу за два года — 2022-й и 2023-й.

Основатель премии Юлий Гусман в театре «Маска» так и не появился, он не смог приехать из-за проблем со здоровьем, зато на премию прибыл Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой. Пара, в последнее время редко бывающая на публичных мероприятиях в Москве, вызвала повышенный интерес у прессы. Кончаловский осек фоторепортеров, которые указывали, как нужно встать в кадре, мол, не ваше дело режиссировать, ваше — только снимать.

Юлия Пересильд приехала на премию с дочерью Анной. Две Юлии — Пересильд и Снигирь —выбрали одинаковые белые атласные платья, но звезда фильма «Вызов» не смутилась и, наоборот, подчеркнула это совпадение: они обе забрали статуэтки за лучшую женскую роль первого плана, Юлия — за фильм Клима Шипенко про полет в космос, Снигирь — за фильм «За нас с вами» Андрея Смирнова.

Ирина Розанова пришла в необычных сережках в форме человечков. Она получила «Нику» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Смирнова. Актриса была в отличном настроении, рассказала, как однажды ее «похоронила» пресса, и поделилась секретами питания и хорошей формы. Она отметила, что сейчас главный кайф в ее жизни — это внуки.

Лучший приз за мужскую роль первого плана получил Александр Яценко, он сыграл главного героя в фильме «Праведник» Сергея Урсуляка. Актер отметил, что ему нравится играть сложных персонажей. «Праведник» стал триумфатором вечера, он получил также приз как лучший игровой фильм, Сергей Урсуляк был признан лучшим режиссером. Картина также получила премию за лучшую операторскую работу и монтаж.

В номинации «Лучший неигровой фильм» победила документальная картина «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Лучшим анимационным фильмом стал «Щелкунчик, Пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой. Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Cценарист Андрей Золотарев так и не ответил на вопрос, снимут ли второй сезон проекта.

Кадры с церемонии вручения кинопремии «Ника» — в галерее NEWS.ru.