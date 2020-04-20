Переболевший COVID-19 Идрис Эльба основал фонд для борьбы с вирусом

Британский актёр Идрис Эльба, переболевший COVID-19, основал со своей женой фонд для борьбы с вирусом. Деньги пойдут на помощь жителям небогатых сельских регионов.
Актёр отметил, что люди, живущие в таких местах, чаще всего оказываются без помощи,
Представьте, что вы живёте в деревне, название которой никто не знает, и в доме, где в одной комнате селятся сразу шесть человек. Социальное дистанцирование в таких условиях невозможно, — сказал артист.
Как писал NEWS.ru, 16 марта Идрис Эльба сообщил, что результат его теста на инфекцию оказался положительным. Позже он рассказал, что решил провериться после того, как понял, что контактировал с заражённым человеком. За 12 дней до сдачи анализов Идрис Эльба побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо.
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