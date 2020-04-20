Переболевший COVID-19 Идрис Эльба основал фонд для борьбы с вирусом

https://static.news.ru/photo/1cc8d244-8321-11ea-8f69-fa163e074e61_660.jpg Идрис Эльба Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Идрис Эльба, переболевший COVID-19, основал со своей женой фонд для борьбы с вирусом. Деньги пойдут на помощь жителям небогатых сельских регионов.

Актёр отметил, что люди, живущие в таких местах, чаще всего оказываются без помощи, передаёт Associated Press. Кроме того, он выразил беспокойство по поводу того, как перенесут пандемию бедные регионы Африки.

Представьте, что вы живёте в деревне, название которой никто не знает, и в доме, где в одной комнате селятся сразу шесть человек. Социальное дистанцирование в таких условиях невозможно, — сказал артист.

Как писал NEWS.ru, 16 марта Идрис Эльба сообщил, что результат его теста на инфекцию оказался положительным. Позже он рассказал, что решил провериться после того, как понял, что контактировал с заражённым человеком. За 12 дней до сдачи анализов Идрис Эльба побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо.