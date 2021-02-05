Пенелопа Крус сыграет главную роль в новом фильме Альмодовара

https://static.news.ru/photo/838acb48-6905-11eb-8c1c-96000091f725_660.jpg Фото: Яндекс.Дзен

Пенелопа Крус исполнит главную роль в новом фильме режиссёра Педро Альмодовара. Об этом пишет Variety.

Фильм под названием Parallel Mothers расскажет историю о двух женщинах, родивших детей в один день. Повествование захватит первые два года после рождения детей.

Также в фильме снимутся Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит.

Над сценарием Альмодовар стал работать в период вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса. Режиссёр отмечает, что раньше в его фильмах также представали образы матерей, но сейчас они будут совсем другими.

Съёмки картины начнутся в конце марта 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что испанский кинопродюсер Агустин Альмадовар опубликовал отрывок из короткометражного фильма режиссёра и своего старшего брата Педро Альмадовара. Картина получила название «Человеческий голос».