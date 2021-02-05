Пенелопа Крус сыграет главную роль в новом фильме Альмодовара

Пенелопа Крус исполнит главную роль в новом фильме режиссёра Педро Альмодовара. Об этом пишет Variety.
Фильм под названием Parallel Mothers
Также в фильме снимутся Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит.
Над сценарием Альмодовар стал работать в период вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса. Режиссёр отмечает, что раньше в его фильмах также представали образы матерей, но сейчас они будут совсем другими.
Съёмки картины начнутся в конце марта 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что испанский кинопродюсер Агустин Альмадовар опубликовал отрывок из короткометражного фильма режиссёра и своего старшего брата Педро Альмадовара. Картина получила название «Человеческий голос».