Паттинсон признался, что соврал Нолану ради роли Бэтмена

Британский актёр Роберт Паттинсон признался, что ему пришлось соврать Кристоферу Нолану, чтобы пройти кастинг на роль Бэтмена в новом фильме американца Мэтта Ривза.
Паттинсон
Я сказал, что у меня неотложные семейные дела. И как только я это произнёс, он ответил: «Ты же отправляешься на прослушивание в „Бэтмене“, не так ли?», — сказал артист.
Как
В июне стало известно, что съёмочные группы фильмов «Бэтмен» и «Фантастические твари 3» смогут в скором времени возобновить работу в Великобритании. Разрешение подписали департамент культуры, медиа и спорта, а также организация здравоохранения Англии, писал NEWS.ru.
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