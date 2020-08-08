Паттинсон признался, что соврал Нолану ради роли Бэтмена

https://static.news.ru/photo/3936c6ec-dade-11ea-a548-fa163e074e61_660.jpg Роберт Паттинсон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский актёр Роберт Паттинсон признался, что ему пришлось соврать Кристоферу Нолану, чтобы пройти кастинг на роль Бэтмена в новом фильме американца Мэтта Ривза.

Паттинсон рассказал в интервью The Irish Times, что уже был на съёмках картины «Довод», когда начались пробы на роль Брюса Уэйна. Кастинг держали в тайне, поэтому актёру нужно было что-то выдумать для Нолана, чтобы провести встречу с продюсерами.

Я сказал, что у меня неотложные семейные дела. И как только я это произнёс, он ответил: «Ты же отправляешься на прослушивание в „Бэтмене“, не так ли?», — сказал артист.

Как отмечает IndieWire, в конце 2019 года Паттинсон был в шорт-листе кандидатов на роль супергероя вместе с Аароном Тейлором-Джонсоном, Арми Хаммером и Николасом Холтом.

В июне стало известно, что съёмочные группы фильмов «Бэтмен» и «Фантастические твари 3» смогут в скором времени возобновить работу в Великобритании. Разрешение подписали департамент культуры, медиа и спорта, а также организация здравоохранения Англии, писал NEWS.ru.