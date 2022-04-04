«Патриотично и драйвово»: кинокритик оценил перспективы госфинансирования

Госфинансирование для режиссёров-дебютантов во многом вернёт индустрию к советской модели, рассказал кинокритик Александр Шпагин изданию «Слово и Дело». Так он прокомментировал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о полном госфинансировании дебютных фильмов. От таких критик ожидает патриотизма и динамичности.

Эти государственные заказы, как я понимаю, будут формироваться сами по себе — добровольно и от души. Главное, чтобы не было ничего жёсткого, острого, трагического. Главное, чтобы всё было пафосно, северокорейно, патриотично и драйвово. <...> С другой стороны, всё-таки хочется взгляда в бездну — искусства без бездны не существует. А здесь для дебютантов, которые как раз должны быть максимально смелыми, эта бездна, боюсь, будет покрываться той ряской и тиной или туманом, сквозь который будет очень сложно пробиться, — сказал Шпагин.

Он отметил, что качество фильмов не становится лучше от принятия законов, оно меняется по социально-политическим причинам. Пройдя тяжёлое время «эры гламура» 2000-х, российское кино стало улучшаться, считает Шпагин. В новых картинах люди говорят современным языком, это живые истории.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил предложения, которые освободят кинотеатры от платежей за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идёт о контрагентах из недружественных стран. Политик отметил, что данные платежи создают дополнительную нагрузку на бизнес.