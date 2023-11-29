«Пару раз ужинали вместе»: актер Кемстач из «Слова пацана» о Янковском Леон Кемстач и Иван Янковский подружились на съемках сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Иван Янковский в сериале «Слово пацана»

Леон Кемстач был знаком с Иваном Янковским до сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», но на съемках они подружились, рассказал молодой актер NEWS.ru. Он добавил, что Янковский — отличный актер, а как от человека от него только положительные эмоции.

Иван Янковский — друг нашей семьи, мой отчим с ним много работал. Он не только отличный как актер, но и как человек, товарищ. Пока мы с ним не встретились на съемках, я с ним не общался особо. Он мог зайти к нам в вагончик, спросить: «Как дела, пацаны?», предложить: «Давайте сцены прорепетируем». Мы с ним много разговаривали о жизни, пару раз завтракали и ужинали вместе, — рассказал Леон Кемстач NEWS.ru.

В сериале «Слово пацана» Иван Янковский играет роль Вовы, который вернулся из Афганистана, пытается себя найти в мирной жизни и создает молодежную группировку. У Леона Кемстача — главная роль подростка Андрея, который из чушпана, обычного мальчика, превращается в пацана по кличке Пальто, когда приходит в молодежную группировку.

Ранее Леон Кемстач рассказал, что узнал о кастинге в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова благодаря посту в соцсети актера Александра Петрова. Леон не верил, что он с его небольшим опытом в кино может заинтересовать кастинг-менеджеров, но его очень скоро пригласили на кастинг в Москве и утвердили на главную роль Андрея по кличке Пальто, члена одной из молодежных казанских группировок.