Пародия от Барецкого, второй сезон: последние новости о «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Глава онлайн-кинотеатра Wink рассказал об аудитории сериала «Слово пацана» и возможном продолжении, а шоумен Стас Барецкий снимает пародию на ленту Жоры Крыжовникова. Какие последние новости о «Слове пацана» 7 февраля?

Что сказал глава Wink о втором сезоне «Слова пацана»

Генеральный директор Wink Антон Володькин заявил, что аудитория всех эпизодов нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в онлайн-кинотеатре составила 23 млн человек за почти три месяца с даты премьеры. По его словам, запрос от зрителей на второй сезон существует, но окончательное решение будут принимать создатели проекта.

«Мы как представители бизнеса — за, но не можем декларировать, что это точно будет», — отметил Володькин.

Глава площадки добавил, что затраты на «Слово пацана» составили сотни миллионов рублей и эту сумму удалось окупить в первый месяц после выхода сериала. Он подчеркнул, что маркетинговая поддержка картине была необходима только на старте — уже к середине лента начала продвигать себя сама, в частности благодаря отзывам зрителей и мемам.

Ранее режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин) заявил, что изначально сериал планировался на три сезона. По его словам, сейчас съемочная группа взяла паузу, чтобы «пожить и успокоиться».

«Мы пока взяли паузу. Пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать другой проект и вернуться к размышлениям. То, что меня лично интересовало, уже случилось, и нет смысла проводить этот аттракцион еще раз. Мы понакидали, встретились с Андреем Золотаревым, сценаристом сериала, обменялись версиями. Но как авторы мы не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год этого не произойдет. Должен быть внятный импульс», — пояснил кинематографист.

Какой фильм снимает Барецкий

Шоумен Стас Барецкий анонсировал выход фильма, который представляет собой пародию на «Слово пацана» и другие российские криминальные проекты. В беседе с изданием Regions он уточнил, что съемки проходят в Московской области. По словам экс-участника группы «Ленинград», лента будет носить название «Слово пасана».

«Это будет боевик с элементами сатиры и юмора. Помимо „Слова пацана“, он будет пародировать и другие современные боевики — хиты российского кинематографа. Половина фильма уже отснята. Я выступаю в нем как генеральный продюсер и актер», — сообщил Барецкий.

Премьера «Слова пасана» планируется весной текущего года, добавил шоумен. Согласно сюжету мужчина устроил разборку в компьютерном клубе, а «чуваки» забили ему «стрелку» в лесу.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Кологривый сыграет Жириновского?

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея, мог бы сыграть лидера ЛДПР Владимира Жириновского в предстоящем фильме Александра Баранова, заявил в разговоре с NEWS.ru кинокритик Сергей Сычев. В этом контексте он вспомнил, что американская актриса Кейт Бланшетт однажды предстала в образе культового поп-музыканта Боба Дилана. Речь идет о биографической картине «Меня там нет» независимого режиссера Тодда Хейнса, представленной в 2007 году.

«Никита Кологривый — талантливый актер, мы сейчас не говорим о его каких-то личных качествах, а только о профессиональных. Видно, что это серьезный артист, и он, в принципе, мог бы сыграть Жириновского. Но когда дело доходит до распределения ролей, главное — это замысел режиссера. Что он хочет показать, какой сценарий, что актер должен сыграть. Ведь даже биографические фильмы могут быть разными. Боба Дилана однажды играла Кейт Бланшетт, потому что именно она воплощала какую-то сторону его натуры, которая подходила, с точки зрения режиссера», — отметил Сычев.

Как сообщалось, биографический фильм о политике будет называться «Жириновский. Взлет». Депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин также считает, что на роль Жириновского подошел бы Кологривый. Парламентарий полагает, что актер похож на лидера ЛДПР как внешне, так и по темпераменту.

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