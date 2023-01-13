Пародия на Маска, Крейг — гей: какие интриги таит фильм «Достать ножи 2» Новинка Netflix «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона удивила зрителей

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Зрители продолжают обсуждать новинку Netflix «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона. Вторую часть комедийного детектива можно увидеть не только на американской стриминговой платформе, но и в Сети, а также в ряде российских кинотеатров. Правда ли, что сыгравший миллиардера Майлза актер Эдвард Нортон ставил целью показать карикатурный образ Илона Маска и что главный герой сыщик Бланк в исполнении Дэниела Крейга оказался геем — в материале NEWS.ru.

О чем фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» и чем он отличается от первой части

События в «Достать ножи 2» происходят во время пандемии коронавируса: детектив Бенуа Бланк от нечего делать неделями сидит в ванной и играет онлайн со знакомыми в Among Us. Приглашение приехать на частный остров в Грецию в поместье Стеклянная луковица миллиардера Майлза Брона вносит живую струю в серые будни сыщика. Теперь у него появляется действительно важное дело.

Коробку с такими же приглашениями получают друзья Брона: химик Лайонел Туссен (Лесли Одом), модель Бёрди Джей (Кейт Хадсон), губернатор штата Коннектикут Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), бывшая партнерша Майлза Кассандра Брэнд (Жанель Монэ), а также видеоблогер Дюк Коди (Дэйв Батиста) со своей девушкой и помощницей Уиски (Мэдлин Клайн). Затея миллиардера не удивила его друзей: они привыкли к эксцентричным выходкам Майлза. Но на этот раз он переплюнул сам себя: встретив приглашенных, Брон сообщает, что все они попали на необычную вечеринку, разработанную лучшими сценаристами. В центре сюжета — история смерти хозяина поместья, загадку которой и предстоит разгадать его гостям.

Если в первой части «Достать ножи» зрители дружно пытались понять, кто же является преступником, в сиквеле режиссер запутал всех еще больше: неясно, было ли убийство вообще, и, если да, то кто конкретно умер.

Герой Крейга — гей, а Нортон спародировал Маска?

Зато образ главного героя — детектива Бенуа Бланка — становится для зрителей прозрачнее. Если раньше они терялись в догадках, кто он — удачливый болван или настоящий гений, в «Стеклянной луковице» образ сыщика вырисовывается четче. Он с легкостью распутывает сложные убийства в реальной жизни, но оказывается совершенно беспомощен в настольной игре Cluedo, где нужно расследовать преступления.

Кроме того, в начале сиквела есть сцена, заставляющая думать, что Бланк живет не один, а с мужчиной. Режиссер подтвердил догадки зрителей.

Да, он, [герой Крейга] определенно, гей. Не могу себе представить человека, который принес бы мне больше радости, чем Бенуа Бланк, — сказал Райан Джонсон.

Но основное внимание в «Стеклянной луковице» уделяется миллиардеру Майлзу Брону. Многим показалось, что своими манерами герой напоминает Илона Маска и что Эдвард Нортон вместе с режиссером решили таким образом посмеяться над ним. Одни считают, что Нортон «слишком горяч для того, чтобы играть Илона Маска». По мнению других, снятая в 2021 году «Стеклянная луковица» «в точности показала Маска сейчас. Маск был откровенно глупым еще до всей этой истории с Twitter, но он словно пришел в Twitter только для того, чтобы доказать точность наблюдений Райана Джонсона». Некоторые даже стали называть режиссера, выступившего автором сценария, новым Нострадамусом.

Фото: kinopoisk Кадр из фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Сам Джонсон утверждает, что Майлз Брон не был задуман как пародия на Илона Маска. По словам режиссера, это собирательный образ известных ему технологических миллиардеров: в Майлзе есть черты как Стива Джобса (герой тоже носит черную водолазку), так и Джеффа Безоса, Билла Гейтса. Ассоциация героя фильма исключительно с Маском привела постановщика в ужас.

Это так странно. Это очень странно. Я надеюсь, что в Netflix нет какого-то секретного отдела маркетинга, который финансирует поглощение Twitter. Есть много общих представлений о миллиардерах, которые вошли в фильм. Но очевидно, что это имеет почти странное отношение именно к текущему моменту. Один мой друг сказал: «Чувак, такое ощущение, что это было написано сегодня днем». И это просто ужасный, ужасный случай, понимаете? — делился с журналистами Райан Джонсон.

Режиссер в шутку отметил, что «фильм о крахе Twitter» он уже снял, так что теперь можно подумать о содержании третьей части франшизы, которая продолжает приносить создателям десятки миллионов долларов.