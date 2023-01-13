Зрители продолжают обсуждать новинку Netflix «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона. Вторую часть комедийного детектива можно увидеть не только на американской стриминговой платформе, но и в Сети, а также в ряде российских кинотеатров. Правда ли, что сыгравший миллиардера Майлза актер Эдвард Нортон ставил целью показать карикатурный образ Илона Маска и что главный герой сыщик Бланк в исполнении Дэниела Крейга оказался геем — в материале NEWS.ru.
О чем фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» и чем он отличается от первой части
События в «Достать ножи 2» происходят во время пандемии коронавируса: детектив Бенуа Бланк от нечего делать неделями сидит в ванной и играет онлайн со знакомыми в Among Us. Приглашение приехать на частный остров в Грецию в поместье Стеклянная луковица миллиардера Майлза Брона вносит живую струю в серые будни сыщика. Теперь у него появляется действительно важное дело.
Коробку с такими же приглашениями получают друзья Брона: химик Лайонел Туссен (Лесли Одом), модель Бёрди Джей (Кейт Хадсон), губернатор штата Коннектикут Клэр Дебелла (Кэтрин Хан), бывшая партнерша Майлза Кассандра Брэнд (Жанель Монэ), а также видеоблогер Дюк Коди (Дэйв Батиста) со своей девушкой и помощницей Уиски (Мэдлин Клайн). Затея миллиардера не удивила его друзей: они привыкли к эксцентричным выходкам Майлза. Но на этот раз он переплюнул сам себя: встретив приглашенных, Брон сообщает, что все они попали на необычную вечеринку, разработанную лучшими сценаристами. В центре сюжета — история смерти хозяина поместья, загадку которой и предстоит разгадать его гостям.
Если в первой части «Достать ножи» зрители дружно пытались понять, кто же является преступником, в сиквеле режиссер запутал всех еще больше: неясно, было ли убийство вообще, и, если да, то кто конкретно умер.
Герой Крейга — гей, а Нортон спародировал Маска?
Зато образ главного героя — детектива Бенуа Бланка — становится для зрителей прозрачнее. Если раньше они терялись в догадках, кто он — удачливый болван или настоящий гений, в «Стеклянной луковице» образ сыщика вырисовывается четче. Он с легкостью распутывает сложные убийства в реальной жизни, но оказывается совершенно беспомощен в настольной игре Cluedo, где нужно расследовать преступления.
Кроме того, в начале сиквела есть сцена, заставляющая думать, что Бланк живет не один, а с мужчиной. Режиссер подтвердил догадки зрителей.
Да, он, [герой Крейга] определенно, гей. Не могу себе представить человека, который принес бы мне больше радости, чем Бенуа Бланк, — сказал Райан Джонсон.
Но основное внимание в «Стеклянной луковице» уделяется миллиардеру Майлзу Брону. Многим показалось, что своими манерами герой напоминает Илона Маска и что Эдвард Нортон вместе с режиссером решили таким образом посмеяться над ним. Одни считают, что Нортон «слишком горяч для того, чтобы играть Илона Маска». По мнению других, снятая в 2021 году «Стеклянная луковица» «в точности показала Маска сейчас. Маск был откровенно глупым еще до всей этой истории с Twitter, но он словно пришел в Twitter только для того, чтобы доказать точность наблюдений Райана Джонсона». Некоторые даже стали называть режиссера, выступившего автором сценария, новым Нострадамусом.
Сам Джонсон утверждает, что Майлз Брон не был задуман как пародия на Илона Маска. По словам режиссера, это собирательный образ известных ему технологических миллиардеров: в Майлзе есть черты как Стива Джобса (герой тоже носит черную водолазку), так и Джеффа Безоса, Билла Гейтса. Ассоциация героя фильма исключительно с Маском привела постановщика в ужас.
Это так странно. Это очень странно. Я надеюсь, что в Netflix нет какого-то секретного отдела маркетинга, который финансирует поглощение Twitter. Есть много общих представлений о миллиардерах, которые вошли в фильм. Но очевидно, что это имеет почти странное отношение именно к текущему моменту. Один мой друг сказал: «Чувак, такое ощущение, что это было написано сегодня днем». И это просто ужасный, ужасный случай, понимаете? — делился с журналистами Райан Джонсон.
Режиссер в шутку отметил, что «фильм о крахе Twitter» он уже снял, так что теперь можно подумать о содержании третьей части франшизы, которая продолжает приносить создателям десятки миллионов долларов.