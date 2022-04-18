Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России

Американская кинокомпания Paramount объявила об уходе с российского телевизионного рынка с 20 апреля. Сообщения о прекращении вещания стали приходить 18 апреля местным телевизионным операторам, пишут «Известия». Напомним, что 16 марта киномогол вознамерился уйти с российского рынка в связи с санкционными ограничениями Запада.

Компания Paramount перестанет вещать в России с 20 апреля. У компании имеются развлекательные и семейные каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также музыкальные — MTV Russia и MTV Live HD, — сообщается в Telegram-канале издания.

Российские телеканалы должны пересмотреть свою политику в отношении транслируемого контента. В частности, необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы, заявил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе второго заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Ранее американская киностудия А24 приостановила прокат своих картин на территории России. Отмечается, что последним фильмом студии в российском прокате стала научно-фантастическая чёрная комедия «Всё везде и сразу», премьера которой состоялась 7 апреля.