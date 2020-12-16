Папу Римского пригласили в документальный проект Netflix

https://static.news.ru/photo/837b4eb4-3fbd-11eb-a6f9-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киносервис Netflix выпустит документальный цикл, вдохновлённый книгой Папой Римского Франциска «Делясь мудростью лет» (Sharing the Wisdom of Time). Труд опубликовали в США в 2018 году, а позже — в Италии. О желании платформы подготовить проект заявил директор журнала «Католическая цивилизация» падре Антонио Спадаро.

#Netflix Sets #PopeFrancis Documentary Series Based on Award-Winning Book Sharing the Wisdom of Timeâ I edited and first published by Loyola Press in the U.S. in 2018 and @MarsilioEditori in Italy. https://t.co/2Slzoc7YWT — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) December 16, 2020

Именно он работал над изданием печатной версии мемуаров понтифика, передаёт портал «Москва 24». Священнослужитель может самостоятельно принять участие в съёмках, дав эксклюзивное интервью авторам ленты — начинающим режиссёрам из разных государств.

Франциск, который 17 декабря 2020 года отметит 84-летие, окажется в кадре с женщинами и мужчинами в возрасте старше 70, которые делятся своим жизненным опытом с младшими поколениями. Респонденты представят разные нации и социальные классы, придерживаются различных религий. Темами бесед станут любовь, работа, борьба и мечты. Автором идеи является итальянская телепродюсер и сценарист Симона Эрколани. Книга «Делясь мудростью лет» получила множество международных литературных премий. Сериал из четырёх эпизодов планируют выпустить в 2021 году во всех странах присутствия платформы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экранизация известнейшего произведения Эриха Марии Ремарка станет одним из самых дорогих проектов, когда-либо снимавшихся в Германии. Работа над лентой начнётся в марте 2021 года. Сценарий написали бывший журналист Washington Post Иэн Стокел и продюсер и актёр Лесли Патерсон, основываясь на классическом романе 1929 года.

Кресло режиссёра займёт Эдвард Бергер («Ваша честь», «Патрик Мелроуз»), главную роль, Пауля Боймера, сыграет дважды номинант «Золотого глобуса» Даниэль Брюль («Колония Дигнидад», «Бесславные ублюдки», «Алиенист»).