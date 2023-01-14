В 79 лет ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых культовые «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Неуловимые мстители», «Ширли-мырли» и «В круге первом». За труд в театре и кино Чурикова награждена государственными и общественными премиями, она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Соболезнования родным и близким актрисы выразили первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин.
В фотоподборке NEWS.ru мы вспоминаем ее главные кинокартины, а также моменты семейной и общественной жизни.
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма режиссера Александра Артуровича Роу (1906-1973) «Морозко». Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1964 год. Марфушка - актриса Инна Чурикова
Фото: РИА Новости
Евгений Леонов (справа) в роли Травкина, Инна Чурикова (2-я справа) в роли Розы и Владимир Басов (2-й слева) в роли директора музея в фильме режиссера Георгия Данелии «Тридцать три», 1965 год
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Инна Чурикова (в центре) в роли Жанны д'Арк в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова «Начало»
Фото: РИА Новости
Татьяна Доронина в роли Нади (слева) и Инна Чурикова в роли Нели (в центре) в фильме Георгия Натансона «Старшая сестра» по сценарию Александра Володина,1966 год
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) и народный артист РСФСР Леонид Куравлев (справа) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова «Начало», 1970 год
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Инна Чурикова (справа) и заслуженный артист РСФСР Михаил Кононов (слева) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова «В огне брода нет», 1971 год
Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press
Инна Чурикова была неразлучна со своим мужем, режиссером Глебом Панфиловым, больше 50 лет
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Глеб Панфилов и Инна Чурикова на Московском Международном кинофестивале, 2014 год
Фото: РИА Новости
Инна Михайловна Чурикова (родилась в 1943 году) (на втором плане) и русский кинорежиссер, сценарист, народный артист России Глеб Анатольевич Панфилов (родился в 1934 году) на съемках фильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм»
Фото: Виталий Арутюнов/РИА Новости
Актеры театра имени Ленинского комсомола Николай Караченцов и Инна Чурикова в сцене из спектакля «Сорри», 1997 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Актер Дмитрий Певцов в роли короля Англии Генриха II и актриса Инна Чурикова в роли королевы Алиеноры Аквитанской на предпремьерном показе спектакля «Аквитанская львица» в театре «Ленком», 2010 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Инна Чурикова (справа), получившая приз в номинации «За честь и достоинство», и актриса Лия Ахеджакова на церемонии вручения премии «Ника»