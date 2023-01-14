Памяти Инны Чуриковой: главные фильмы народной артистки СССР

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Инна Чурикова, 2017 год

В 79 лет ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых культовые «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Неуловимые мстители», «Ширли-мырли» и «В круге первом». За труд в театре и кино Чурикова награждена государственными и общественными премиями, она является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Соболезнования родным и близким актрисы выразили первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин.

В фотоподборке NEWS.ru мы вспоминаем ее главные кинокартины, а также моменты семейной и общественной жизни.