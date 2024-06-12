Паддингтон отправится на родину в новой части знаменитой кинофраншизы Вышел русскоязычный трейлер новых «Приключений Паддингтона»

Фото: Studio Canal

«Приключения Паддингтона 3»

Вышел дублированный на русский язык трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3». Картина получила подзаголовок «Паддингтон в Перу» в оригинальной версии названия. Русскоязычный ролик на YouTube представила кинопрокатная компания «Вольга».

В новой части знаменитой франшизы пушистый житель Лондона отправится на родину — Перу. Здесь медвежонок Паддингтон встретится с тетей Люси в лесах таинственной Амазонки. Семья Браунов последует за ним. Герои, как и в прошлых двух частях, найдут множество приключений.

В третьем фильме на экране появятся Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас. К своим ролям вернутся Бен Уишоу, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс и другие актеры.

Мировая премьера «Паддингтона» пройдет осенью 2024 года. Россияне смогут увидеть фильм на больших экранах с 28 ноября.

Ранее вышел трейлер драматического фильма Сарика Андреасяна «Мужское слово». Актер Павел Прилучный исполнил в картине главную роль. По сюжету мужчина берет в заложники врачей, чтобы не допустить отключения ребенка от аппарата поддержания жизнедеятельности, которого сыграл 11-летний сын режиссера и продюсера фильма.