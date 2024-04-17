«Отвратно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» посмотрел «Слово пацана» Актер Нилов рассказал, что ему стало отвратно при просмотре «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российский актер Алексей Нилов, известный по работе в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал об отвращении, которое вызвал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом в программе RTVI «Легенда» артист отметил, что в киноленте сыграли «отличные ребята».

Я посмотрел первую серию — ну, мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то — да страшнее видали, Господи — но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности… Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена. Но результат, по-моему, противоположный возымелся: тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все, — считает Нилов.

Он добавил, что сериал — достойный и его снял «прекрасный режиссер» Жора Крыжовников. Нилов также обратил внимание, что на раскрутку сериала было потрачено много денег. Артист предположил, что подобная реклама должна входить в учебники по маркетингу.

Ранее киножурналист Марина Коблева рассказала, что феномен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заключается в том, что он дал возможность людям высказаться о боли, которую они пережили в 90-е. По ее словам, Жора Крыжовников нащупал уязвимую точку в общественном и личном прошлом у каждого, кто пережил те годы в более-менее осознанном возрасте, отметила киножурналист. При этом история о бандитах объединила и тех, кому понравился сериал, и тех, кто хочет его запретить.