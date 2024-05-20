Отмена спектаклей, здоровье: как живет звезда «Служебного романа» Немоляева

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Сын звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой опроверг слухи о госпитализации актрисы. При этом показ спектакля «Бешеные деньги» с участием народной артистки не состоится. Как живет Немоляева, что известно о ее здоровье?

Почему отменили спектакль с участием Немоляевой

Агентству РИА Новости в пресс-службе театра Маяковского сообщили, что показ постановки не состоится в связи с плохим самочувствием актрисы. «Бешеные деньги» представят 1 июля, а приобретенные билеты будут действительны.

«Для возврата средств или переноса билетов на другую дату обращайтесь в кассы театра», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В театре отказались комментировать самочувствие актрисы. Также в пресс-службе не сказали, где Немоляева находится в настоящий момент.

Информацию об экстренной госпитализации актрисы опубликовал Telegram-канал «112». По данным источника, 87-летняя звезда советского кино почувствовала себя плохо 19 мая. Авторы канала утверждали, что Немоляеву госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сын народной артистки России, актер Александр Лазарев сообщил, что информация о госпитализации матери не соответствует действительности. По его словам, актриса «в порядке». Так он ответил на вопрос журналистов о самочувствии матери.

«Это неправда, слухи все», — подчеркнул Александр Лазарев.

Что известно о здоровье Светланы Немоляевой

В 2022 году актриса призналась, что почти лишилась зрения. Причиной недуга стал стресс из-за скоропостижной кончины ее супруга актера Александра Лазарева. Чтобы вернуть зрение, Немоляевой пришлось сделать операцию.

«Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — делилась артистка в программе «Малахов».

В октябре 2023 года она рассказала, что простудилась во время гастролей. Немоляева считала, что причиной болезни стали кондиционеры в поездах, на которых она часто ездит.

«У меня насморк, я беру морскую воду и пользуюсь утром и вечером и какие-то капли применяю. Ну извините, дорогие зрители», — заявила артистка в беседе с MK.RU.

Несмотря на периодически возникающие проблемы со здоровьем, Немоляева продолжает участвовать в патриотических акциях и фестивалях, выходить на сцену и играть в кино. Например, в 2023 году с ее участием состоялись премьеры картин «Чижик-Пыжик возвращается», «Чайка» и «Не дождетесь». В этом году публике представят еще несколько работ с Немоляевой: «12 стульев», «Гид и большие соблазны» и «Дипломат-2».

«Когда подумаешь, что не за горами уход в мир иной, удивляешься: «Боже мой! Как все промелькнуло». С одной стороны, человек в физиологическом смысле ощущает, что жизнь очень быстро проходит. С другой — она очень длинная, потому что каждый наполняет ее тем, чем хочет и как хочет», — рассуждала Немоляева в интервью «Собеседнику».

Что Немоляева говорила об уехавших звездах

Актриса активно критикует знаменитостей, которые уехали из России после начала СВО. Немоляева неоднократно подчеркивала, что такие звезды «лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли».

Юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) актриса жалела и называла запутавшимся человеком. По ее мнению, комик оскорбляет Россию «от беспомощности, от безысходности».

Артистка посмеялась над словами певицы Лаймы Вайкуле, заявившей, что та «кормила весь СССР». Немоляева напомнила, что «страна кормит актеров, а актеров любят зрители, обожают».

Актрису Чулпан Хаматову, переехавшую в Латвию, Немоляева уличила в попытке выслужиться за рубежом. Поведение коллеги Немоляева охарактеризовала как ужасное.

Телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) легенда советского кино и вовсе сравнила с мелкой собачонкой, которая огрызается. Немоляева заявила, что экс-супруга Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «никто и ничто, вообще непонятная личность».

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