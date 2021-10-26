В США отложили премьеру документального фильма с голосом Болдуина

Съёмочная группа отложила премьеру документального фильма об экологических проблемах американского города Флинт, где закадровый текст читает Алек Болдуин. Причиной стал инцидент с участием актёра на съёмках вестерна «Ржавчина», повлёкший смерть оператора. Об этом написал в Twitter постановщик картины «Флинт: Кому ты можешь верить?» Энтони Бакстер.

Мы отложили премьеру фильма «Флинт: Кому ты можешь верить?» из уважения к недавним трагическим событиям. Для меня важно, чтобы истории жителей города были услышаны, и мы обязательно выпустим фильм позднее, — заявил режиссёр.

We've postponed the US theatrical & digital release of @FlintTheMovie following recent tragic events out of respect. Enabling the #Flint residents' story to be heard remains hugely important to me and we will ensure the film's release at a later date: https://t.co/rZ98Y1PiLr — Anthony Baxter | Filmmaker (@antbaxter) October 26, 2021

Премьера документального фильма была намечена на 29 октября. В картине говорится о ситуации в городе Флинт, сложившейся в 2014 году, когда администрация с целью экономии бюджетных средств сменила систему водоснабжения Детройта на воду реки Флинт. Властям поступали жалобы населения на цвет и запах воды, но они не реагировали. Позже в организме местных детей был обнаружен повышенный уровень свинца. Ситуация получила резонанс, правоохранители начали расследование, которое длилось более трёх лет. В 2019 году после смены команды обвинителей дело было открыто заново.

Трагический инцидент с участием актёра Алека Болдуина произошёл 22 октября на съёмках фильма «Ржавчина». Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказались боевые патроны. В результате была убита кинооператор Галина Хатчинс, тяжёлое ранение в ключицу получил режиссёр Джоэл Соуса.

Съёмки картины были приостановлены. Актёр сотрудничает со следствием. Сейчас оно рассматривает несколько версий произошедшего, одна из которых — человеческий фактор.

Ранее стало известно, что в день инцидента на съёмках работал временный реквизитор. Он заменял постоянного сотрудника, который покинул площадку из-за недовольства условиями труда.