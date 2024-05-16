Откровенные сцены Гагариной, психиатр Бондарчук: что смотреть на неделе

Фото: START

Кадр из сериала «Красные линии»

На новой прокатной неделе выходят сериалы «Калимба» с Федором Бондарчуком в роли безумного профессора и «Красные линии» с Полиной Гагариной, криминальная сага «Расплата», комедии «Я не киллер» и «7 дней, 7 ночей». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах.

«Красные линии»

Премьера: 16 мая

Где смотреть: Start

В ролях: Полина Гагарина, Александра Флоринская, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович.

Зачем смотреть: спин-офф нашумевшего сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной в главной роли.

События происходят за три года до финала «Бывших», когда писательница Елена Берн (Полина Гагарина) из третьего сезона была только начинающим автором Леной Огурцовой. Она собрала вещи и уехала из родного города в столицу за мечтой и перспективами.

Но на пути к успеху ей предстоит разорвать абьюзивные отношения с мужем и тут же стать жертвой кумира. Зрителей ждет немало откровенных сцен с участием Гагариной. Сама певица подчеркнула, что снималась в них без дублерши. По ее словам, в этом ей очень помогла поддержка коллег по съемочной площадке.

«Калимба»

Премьера: 16 мая

Где смотреть: Okko

В ролях: Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Константин Плотников, Сергей Гармаш.

Зачем смотреть: психологический триллер про амбициозного профессора с Федором Бондарчуком в главной роли.

Профессор психиатрии Виктор Мещерский (Федор Бондарчук) собирает фокус-группу из преступников и их жертв, чтобы провести опасный психологический эксперимент. Обе стороны не знают о присутствии друг друга в одном пространстве.

Мещерскому удается заманить людей на эксперимент под выдуманным предлогом и закрыть жертв и их обидчиков в замкнутом помещении. Среди них оказываются экс-журналист (Константин Плотников), лишившийся жены и попавший в долговую яму, продавец запрещенных веществ (Петр Скворцов), ловелас (Сергей Горошко), который ограбил свою бывшую девушку (Алена Михайлова), некая Наташа (Елизавета Шакира), ставшая виновницей крупного дорожно-транспортного происшествия, где пострадал видный государственный деятель, и другие не менее яркие персонажи. На каждого из «подопытных» надевается браслет, который в случае неповиновения будет бить его током.

Эксперимент должен продлиться две недели, но, что именно пытается выяснить Мещерский, не знает даже он. Сценарий написали начинающие авторы Анастасия Мельникова и Олег Кириченко, для которых картина стала первым кинопроектом в карьере.

«Расплата»

Премьера: 16 мая

Где смотреть: Wink

В ролях: Леонид Бичевин, Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Джульетта Шабанова, Игорь Жижикин.

Зачем смотреть: криминальная семейная сага о современном «решале», который исполняет любую просьбу за денежное вознаграждение.

Сериал расскажет историю Александра Юматова (Леонид Бичевин), который оказывает помощь знаменитостям в их деликатных проблемах за солидное вознаграждение. Его жизнь кардинально меняется, после того как он невольно становится сообщником вернувшейся из тюрьмы матери (Джульетта Шабанова).

Она жаждет отомстить своим обидчикам, но в этом ей требуется помощь сына. Фильм развивается в нескольких временных линиях, что помогает глубже раскрыть характеры персонажей и показать, как их решения повлияют на судьбы окружающих.

«Я не киллер»

Премьера: 16 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Ретта, Остин Амелио, Ришар Робишо.

Зачем смотреть: остроумная комедия о наемном убийце от режиссера кинодолгостроя «Отрочество».

В центре внимания обычный мужчина Гэри Джонсон (Гленн Пауэлл). Он работает преподавателем психологии в университете, не имеет вредных привычек и живет с двумя кошками с кличками Ид и Супер-эго. При этом Гэри помогает полиции в борьбе с преступностью, участвует в операциях по поимке криминальных элементов в качестве специалиста по электронным устройствам.

Однажды его повышают до подставного киллера. Теперь Гэри будет выдавать себя за наемного убийцу, чтобы помочь полицейским ловить настоящих преступников. Герой легко справляется с новой работой, пока не встречает Мэдисон (Адриа Архона), умоляющую помочь ей избавиться от мужа-тирана.

«Я не киллер» — это подробное исследование режиссера Ричарда Линклейтера на тему личности человека.

«7 дней, 7 ночей»

Премьера: 16 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Зоя Бербер, Сергей Марин, София Петрова, Егор Николаенко, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян и Левон Арутюнян.

Зачем смотреть: комедия о семейном кризисе от режиссера Айка Кбеяна.

Супруги Ольга (Зоя Бербер) и Сергей (Сергей Марин) Гуреевы не слышат друг друга и находятся на грани развода. Их дети Антон (Егор Николаенко) и Настя (София Петрова) сильно переживают за родительский брак.

Последней каплей становится командировка Сергея, которая выпала на день рождения дочери. Как модный фотограф, он получил задание снять выставку в другом городе. Ольга не принимает решение мужа, а расстроенная Настя на собственные деньги покупает семье путевку в Армению.

Название картины отсылает к местному обычаю, согласно которому свадьбу празднуют семь дней и семь ночей. Режиссер Айк Кбеян показывает, как смена обстановки помогает супругам по-новому взглянуть на собственные отношения и научиться ценить и хранить то, что они с таким трудом строили годами.

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