Отец Цоя опроверг сообщение о требовании запретить выпуск фильма Учителя

https://static.news.ru/photo/517ec202-ec38-11ea-a4da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Роберт Цой, отец музыканта Виктора Цоя, прокомментировал информацию о письме с просьбой запретить выпускать в прокат фильм Алексея Учителя, рассказывающий об артисте. Он отметил, что не смотрел картину.

Цой заявил, что ему неизвестны подробности ленты, хоть он и был на связи с её создателем, передаёт РИА Новости.

Как я могу быть против фильма, если я его не видел? Может быть, там замечательный фильм. Понимаете, мы сейчас так не глядя начинаем обсуждать, а сначала нужно хоть краем глаза его увидеть, а потом уже рассуждать, — сказал отец музыканта.

О подчеркнул, что Учитель связывался с ним, чтобы посоветоваться и спросить разрешения на съёмки. Роберт Цой тогда ответил, что не может запретить режиссёру делать картину.

Ранее в СМИ появились сообщения, что отец и сын лидера группы «Кино» Роберт и Александр Цои обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в отношении фильма режиссёра Алексея Учителя «Цой». Наследники назвали фильм малопочтенным и пошлым зрелищем, которое нарушает их права.

Как писал NEWS.ru, съёмки нового фильма режиссёра Алексея Учителя завершились 20 июня. Игровой фильм «Цой» рассказывает больше о том, что произошло после гибели лидера группы «Кино», пояснил Учитель. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии. Сюжет основан на вымышленных событиях. Сын музыканта Александр Цой негативно отозвался об Учителе. По сюжету образ легендарного музыканта в картине формируется из воспоминаний о нём близких людей.