3 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошел показ психологического триллера «Накануне» с Дарьей Екамасовой в главной роли. Главную мужскую роль сыграл непрофессиональный актер Артем Яковлев. Это полнометражный дебют Алисы Ерохиной, который рассказывает историю сложных взаимоотношений подростка с отцом, ушедшим из семьи.
В фильме показан внутренний мир подростка, преследующего любовницу отца. Среди гостей премьеры были Екамасова, Кирилл Кяро, Евгений Харитонов, Мила Ершова, Марина Маныч, Анастасия Кувшинова, Вероника Жукова и другие деятели кино.
О том, как прошла премьера киноленты, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алиса Ерохина и Дарья Екамасова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алиса Ерохина и Дарья Екамасова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Елизавета Гинзбург
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Елизавета Гинзбург
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгений Харитонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Евгений Харитонов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч и Дарья Екамасова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч и Дарья Екамасова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кирилл Кяро
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кирилл Кяро
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Селезнев с супругой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Селезнев с супругой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алиса Ерохина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Алиса Ерохина
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вероника Жукова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вероника Жукова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч, Алиса Ерохина, Дарья Екамасова и Вероника Жукова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Марина Маныч, Алиса Ерохина, Дарья Екамасова и Вероника Жукова