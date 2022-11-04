3 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошел показ психологического триллера «Накануне» с Дарьей Екамасовой в главной роли. Главную мужскую роль сыграл непрофессиональный актер Артем Яковлев. Это полнометражный дебют Алисы Ерохиной, который рассказывает историю сложных взаимоотношений подростка с отцом, ушедшим из семьи.

В фильме показан внутренний мир подростка, преследующего любовницу отца. Среди гостей премьеры были Екамасова, Кирилл Кяро, Евгений Харитонов, Мила Ершова, Марина Маныч, Анастасия Кувшинова, Вероника Жукова и другие деятели кино. 

О том, как прошла премьера киноленты, — в фотогалерее NEWS.ru.

Алиса Ерохина и Дарья Екамасова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алиса Ерохина и Дарья Екамасова

Певица Елизавета Гинзбург

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Елизавета Гинзбург

Евгений Харитонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Харитонов

Марина Маныч и Дарья Екамасова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина Маныч и Дарья Екамасова

Кирилл Кяро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кирилл Кяро

Владимир Селезнев с супругой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Селезнев с супругой

Алиса Ерохина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алиса Ерохина

Вероника Жукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вероника Жукова

Марина Маныч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина Маныч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина Маныч, Алиса Ерохина, Дарья Екамасова и Вероника Жукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина Маныч, Алиса Ерохина, Дарья Екамасова и Вероника Жукова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Екамасова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Екамасова

Мила Ершова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мила Ершова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Екамасова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Екамасова