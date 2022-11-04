Отцы и дети: в «Иллюзионе» прошла премьера триллера «Накануне»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

3 ноября в московском кинотеатре «Иллюзион» прошел показ психологического триллера «Накануне» с Дарьей Екамасовой в главной роли. Главную мужскую роль сыграл непрофессиональный актер Артем Яковлев. Это полнометражный дебют Алисы Ерохиной, который рассказывает историю сложных взаимоотношений подростка с отцом, ушедшим из семьи.

В фильме показан внутренний мир подростка, преследующего любовницу отца. Среди гостей премьеры были Екамасова, Кирилл Кяро, Евгений Харитонов, Мила Ершова, Марина Маныч, Анастасия Кувшинова, Вероника Жукова и другие деятели кино.

О том, как прошла премьера киноленты, — в фотогалерее NEWS.ru.