От Zivert до Роулинг: названы звезды, которые поздно обрели славу Зиверт, Роулинг и Фрейндлих стали известны только в зрелом возрасте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Zivert

Осенней премьерой онлайн-кинотеатра KION стал документальный сериал Zivert. Do for love, рассказывающий уникальную историю одной из самых популярных в сегодняшней России певиц Юлии Зиверт. Артистка начала петь только в 24 года, что по меркам вокалистов уже довольно поздно, а свой звездный путь на большую эстраду начала еще позднее, причем с треков и клипов, записанных без помощи серьезных продюсеров и больших денег. Обо всем этом сама Юлия рассказывает в документальном сериале, который познакомит зрителей с разными сторонами ее жизни. Между тем она была не первой знаменитостью, слава к которой пришла уже в зрелом возрасте.

Так, например, актриса с яркой внешностью Джессика Честейн играла в театре и появлялась в небольших ролях в сериалах вроде «Скорой помощи» или «Западного крыла». Однако когда ей исполнилось 34 года, Честейн снялась в фильме «Укрытие» с Майклом Шэнноном, а затем в «Саломее Уайльда» и «Древе жизни» Терренса Малика. Актрису заметили, и роль в фильме «Прислуга» принесла ей номинацию на «Оскар». С тех пор в послужной звездный список Джессики каждый год добавляется по блокбастеру, а недавно она прославилась и на сериальном поприще, сыграв в «Сценах из супружеской жизни» с Оскаром Айзеком.

Еще одной звездой, на которую слава обрушилась довольно поздно, стала всеми любимая актриса Алиса Фрейндлих. Первые роли не принесли Фрейндлих большого успеха, и долгие годы она оставалась в тени на сцене театра. Однако когда Алисе было 43 года, режиссер Эльдар Рязанов пригласил ее сыграть мымру Калугину в своем фильме «Служебный роман», и с тех пор Фрейндлих стала звездой, знаменитой на весь Советский Союз. Сегодня в России и на всем постсоветском пространстве, пожалуй, не найдется зрителя, который бы не знал Алису Бруновну.

Актер Сергей Бурунов искупался в лучах славы, когда ему было уже около 40 лет. Долгое время Бурунов занимался дубляжом — его голосом в российских версиях фильмов говорят Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Эштон Кутчер и другие голливудские звезды. Кроме того, Бурунов был пародистом и изображал других звезд в шоу «Большая разница». Но самим собой, суперпопулярным Буруновым он стал в 40 лет, после выхода сериала «Полицейский с Рублёвки», где ему досталась роль полковника Яковлева. С тех пор редкая успешная российская комедия обходится без его участия.

Фото: Пресс-служба KION Сергей Бурунов

К знаменитой сегодня на весь мир писательнице Джоан Роулинг, автору романов о Гарри Поттере, слава пришла только в 34 года, когда один из издательских домов все же рискнул и опубликовал книгу о мальчике, который выжил, и волшебном мире школы Хогвартс. С тех пор Роулинг исправно входит в топ самых богатых женщин Великобритании и самых высокооплачиваемых писательниц мира. Сегодня просто невозможно поверить в то, что с рукописями романа о Гарри Поттере Джоан Роулинг долгое время обивала пороги издательств и получала отказ за отказом.

Актеру Брайану Крэнстону удалось прославиться только тогда, когда ему было уже 44 года. Артист получил роль Хэла в сериале «Малкольм в центре внимания» и начал свой звездный путь. До того он снимался в рекламе и иногда появлялся в небольших эпизодах телешоу. Прорывом для него, разумеется, стала роль учителя химии Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», который получил кучу наград и любовь миллиардов зрителей по всей планете.

KION ранее объявил о начале съемок второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполнит Любовь Аксенова. В проекте также примут участие Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко и Янина Лакоба. Авторская группа осталась прежней: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая снова выступит и как режиссер проекта.