От водителя до лауреата премии «Эмми»: Джон Малкович отмечает 70-летие Актер Джон Малкович отмечает 70-летний юбилей

Фото: filmstills/Global Look Press

В роли Алана Конвэя в фильме «Быть Стэнли Кубриком» (2005)

9 декабря американскому актеру, режиссеру и продюсеру Джону Малковичу исполняется 70 лет. Он увлекся театром еще в студенческие годы. С середины 1970-х Малкович посвятил себя профессиональной карьере, добившись заметных успехов. На счету артиста множество номинаций на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Малкович стал лауреатом прайм-тайм премии «Эмми» как лучший актер второго плана за роль в телеверсии спектакля «Смерть коммивояжера». Однако прежде чем стать профессиональным актером, он сменил несколько работ, в том числе был водителем школьного автобуса и маляром.

Малкович родился в 1953 году в штате Иллинойс. В юности он хотел стать экологом и даже поступил на биологический факультет Университета Восточного Иллинойса. Однако вскоре он перевелся в Университет штата Иллинойс, где стал изучать театральное мастерство. В 1976 году Джон стал участником и одним из создателей чикагского театра «Степной волк».

Дебют Малковича на профессиональной сцене состоялся в 1978 году в Goodman Theatre. Труппа чикагского театра играла пьесу Сэма Шепарда «Проклятье голодающего класса». В течение семи лет Малкович работал в самых разных местах и при этом продолжал исполнять роли на сцене. Он участвовал в более чем 50 постановках. В 1984 году Малкович выступил вместе с Дастином Хоффманом на Бродвее в спектакле «Смерть коммивояжера». Он также дебютировал в кинематографе в фильме «Места в сердце», за который был номинирован на «Оскар».

Роль виконта де Вальмона в «Опасных связях» в 1988 году принесла Малковичу всемирную известность. Он стал все чаще появляться в фильмах именитых режиссеров. Среди них — Бернардо Бертолуччи, Вуди Аллен, Микеланджело Антониони, Спайк Джонс, Лилиана Кавани и многие другие. Малкович исполнил роль Иоанна Павла III в сериале Паоло Сеоррентино «Новый папа».

В 2017 году артист отметился ролью в российском фильме «Про любовь. Только для взрослых». В картине он исполнил одну из главных ролей. В 2020-м Малкович снялся в американском триллере «Омой меня в реке» («Гнев во спасение»), который вышел на экраны два года спустя. Наряду с Малковичем главные роли в ленте исполнили Джек Хьюстон и Роберт Де Ниро.

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