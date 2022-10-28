От ветреной красотки к примерной жене и матери: тайны семьи Джулии Робертс 28 октября Джулии Робертс исполняется 55 лет. Актриса уже 20 лет счастлива в браке и считает семью своим главным достижением в жизни

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look press

За 35-летнюю карьеру в кино Джулия Робертс стала одной из самых высокооплачиваемых актрис индустрии, получила «Оскар», три «Золотых глобуса», признание коллег и зрителей. Но сама Джулия гордится отнюдь не карьерой, а семьей. Вопреки ежегодным сообщениям таблоидов о якобы грядущем разводе красотки и дележе миллионов долларов Робертс более 20 счастлива в браке с оператором Дэниелом Модером. Пара воспитывает троих детей и исповедует индуизм. К юбилею актрисы NEWS.ru раскрывает ее секреты семейного счастья.

Красотка на «Оскар»

Джулия выросла в актерской семье. Хотя ее родители и были профессиональными артистами, но зарабатывали на жизнь то продажей водяных матрасов, то перекладыванием бумаг в церковном приходе. Девочка вместе со своим братом Эриком (ныне знаменитым артистом Эриком Робертсом) посещала актерские курсы и уехала из родной Джорджии в Нью-Йорк к родственнику, который к тому моменту уже выступал на Бродвее. Именно Эрик помог 20-летней сестре получить первую роль в вестерне «Красный, как кровь», где сам исполнял главную роль. После этого не без помощи брата она снялась еще в трех картинах, среди которых была первая главная роль в мелодраме «Мистическая пицца» и работа в картине «Стальные магнолии».

Сыграв роль тяжелобольной девушки с сильной волей к жизни, Робертс в 22 года получила первый «Золотой глобус», номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана» и приглашение сняться в фильме «Красотка», который на тот момент назывался «$3000». Таким образом создатели хотели подчеркнуть ту сумму денег, которую богатый бизнесмен в исполнении Ричарда Гира обещал проститутке за проведённую с ним неделю.

Изначально режиссер Гарри Маршалл не собирался снимать романтическую комедию со счастливым концом. В первом варианте героиня Робертс была наркозависимой проституткой, которая так и не смогла воздержаться от дозы. За это в финальной сцене герой Ричарда Гира должен был вышвырнуть возлюбленную из машины и уехать, а Вивьен вместе с подругой — отправится на автобусе в Диснейленд, мечту своего детства. Несмотря на драматический талант молодой актрисы, Маршалл решил всё же переснять финал. И не прогадал: картина стала второй по сборам за 1990 год, а Джулия Робертс получила вторую подряд номинацию на премию «Оскар» и вторую статуэтку «Золотого глобуса».

Сердцеедка, сбежавшая из-под венца, и «похитительница чужих мужей»

С этого момента карьера актрисы резко пошла в гору. Она снималась в кассовых проектах, несколько раз оказывалась в тройке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, крутила романы с Мэтью Перри, Лиамом Нисоном, Бенджамином Брэттом, Кифером Сазерлендом. Но эти увлечения, по признанию актрисы, приносили ей только кратковременную радость. Все романы сопровождались эмоциональными выяснениями отношений, скандалами и изменами. Несколько раз пресса сообщала о назначенной дате свадьбы Робертс с очередным возлюбленным, но ни одна не состоялась.

Так, Сазерленда Робертс бросила прямо накануне свадьбы.

Когда она сообщила мне, что свадьбы не будет, я думал, что все вокруг меня ненавидят. Я даже боялся выходить из дома. Прошло довольно много времени, прежде чем я понял, что люди относятся ко мне с пониманием и сочувствием. Мне кажется, они были рады тому, что это случилось не с ними. В любом случае это был болезненный, но очень полезный урок, — позже откровенничал с прессой брошенный жених.

Казалось, в 1993 году Джулия наконец нашла спокойствие рядом с певцом Лайлом Ловеттом, но через два года пара развелась. Исполнения своей мечты о большой семье и счастливом браке Робертс ждала почти 10 лет. После болезненного развода она ни с кем не встречалась, посвящая себя карьере. И эти старания оправдались фееричной работой в картине про реальную правозащитницу «Эрин Брокович», которую критики единогласно признали лучшей ролью актрисы. Картина имела невероятный коммерческий успех, собрав в прокате $256 млн, а Робертс получила за нее долгожданный «Оскар».

Фото: KPA/Global Look Press Кадр из фильма «Эрин Брокович»

После громкого успеха «Эрин Брокович», на съемках фильма «Мексиканец» Джулия познакомилась с оператором Дэниэлом Модером. На тот момент мужчина был женат, но чувства к Робертс изменили его семейное положение. Какое-то время таблоиды писали, что Джулия даже заплатила определенную сумму жене Модера, чтобы она согласилась на развод.

По слухам, сначала актриса назначила компенсацию Вере Модер в $10 тысяч, потом увеличила сумму до $100 тысяч, а позже — и до $220 тысяч. Вера открыто рассказывала в интервью, что не собирается отдавать супруга «похитительнице чужих мужей». Как бы то ни было, Модер получил развод, а позже заключил брак с Джулией.

Пара счастлива уже больше 20 лет, но американская пресса стабильно раз в год публикует «сенсационные» материалы о якобы предстоящем разводе супругов.

Ужасно некомфортно заходить в магазин и видеть таблоиды с заголовками о моем грядущем разводе. На одной неделе они пишут: «Развод будет стоить $150 млн», а буквально на следующей сумма подросла уже до $275 млн. Привыкнуть к подобному «сопровождению» жизни непросто. Сложнее всего скрывать всю эту чушь от детей. Так что, да, травля в таблоидах задевает мои чувства. Потому что я очень горжусь своим браком с Дэнни Модером, — поделилась переживаниями актриса.

В 2004 году у пары родилась двойня — дочь Хэзел Патриша и сын Финнеас Уолтер, а в 2007 году Джулия родила третьего ребёнка Генри Дэниела. Второй брак серьёзно изменил отношение актрисы к жизни. По ее собственному признанию, она стала более ответственной, пересмотрела приоритеты и наконец почувствовала себя счастливой.

Фото: Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Домохозяйка по призванию

С момента рождения детей Джулия стала всё чаще отказываться от светских выходов и пропустила несколько церемоний «Оскара» подряд. В 2009 году она объяснила свое отсутствие тем, что просто захотела остаться дома с семьей и они дружно смотрели шоу по телевизору.

Еще одним серьезным событием стало приобщение всей семьи Робертс к индуизму. Джулия выросла с матерью-католичкой и отцом-баптистом, но заинтересовалась индуизмом после того, как увидела изображение божества Ханумана и индуистского гуру Нима Кароли Бабы. Их истории и философия одной из старейших религий дали ей необходимую гармонию, признавалась Джулия. Робертс практикует индуизм уже более 10 лет. Знаменитая семья в полном составе часто ездит в Индию, чтобы «петь, молиться и праздновать».

Несмотря на статус голливудской звезды, Робертс не считает себя гламурной дивой. Она резко высказывается против косметологических инъекций и ест пищу, выращенную на собственном ранчо в Техасе.

К сожалению, мы живем в таком паническом, дискомфортном обществе, где женщины никогда не дают себе шанса увидеть, как они будут выглядеть в пожилом возрасте. Я хочу, чтобы мои дети знали, когда я злюсь, когда счастлива, а когда сбита с толку. Твое лицо рассказывает историю. И это не должна быть история о поездке к врачу, — объясняет актриса.

Пара почти не дает интервью о своей личной жизни. Только в этом году Робертс сделала исключение и побеседовала с журналисткой CBS. Актриса рассказала, что ее «нынешняя жизнь с Дэниелом — это реализовавшаяся мечта».

Когда я не снимаюсь, то быть домохозяйкой — это моя работа на полную ставку. Конечно, это не волшебный мир с радугой и единорогами каждый день, но он приносит мне много радости. Актерская работа никогда не поглощала меня. Это моя сбывшаяся мечта, но не единственная сбывшаяся мечта. Жизнь, которую я построила со своим мужем, и жизнь, которую мы построили с нашими детьми, — это самое лучшее, — сказала актриса.

Джулию часто спрашивают, в чем же главный секрет ее счастливого брака. Актриса признается, что они с мужем продолжают писать друг другу любовные письма и стараются проводить максимальное количество времени в семье.