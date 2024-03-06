«От отчаяния»: режиссер фильма «20/22» о выборе Венеса на главную роль Симонов: Венеса выбрали на главную роль в фильме «20/22» в порыве отчаяния

Фото: Военкино

Аристарх Венес в фильме «20/22»

Режиссер фильма «20/22» Андрей Симонов рассказал, что актера Аристарха Венеса пригласили на главную роль в картине в порыве отчаяния. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он подчеркнул, что артист не играл, а говорил от себя. По его словам, Венес регулярно посещает зону СВО и следит за происходящим там.

И в таком уже порыве отчаяния я позвонил своему другу Аристарху Венесу. Он чуть-чуть был постарше, чем изначально планировали герою, но он классно выглядел, и оказалось, что он регулярно туда ездит, и что он в теме. Оказалось, что те тексты, которые есть в сценарии, он в состоянии сказать, то есть ему не надо ничего играть, он говорит от себя все это, — отметил Симонов.

Режиссер уточнил, что претендентов на главную роль было немного. По его утверждению, большинство артистов отказывались и от тематики проекта, а также не хотели ехать на место съемок.

В сериале «20/22» актер исполнил роль Данилы — московского студента, который в первые месяцы начала боевых действий отправился в зону спецоперации, где находится его брат. Девушка героя Венеса Алиса (Дарья Кукарских) выступает категорически против СВО, однако отправляется в горячую точку за своим возлюбленным. Как отметил сам Венес, несмотря на время и место действия сериала «20/22», это кино прежде всего о любви.