От гангстера до короля комедии: где сейчас играет Роберт Де Ниро 17 августа актеру исполнилось 80 лет

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Роберт Де Ниро сыграл в 110 фильмах за 60 лет карьеры. Ему сегодня, 17 июня, исполняется 80 лет. Актер по-прежнему снимается в кино, в этом и будущем году выйдут картины с его участием. 140 раз его номинировали на самые престижные кинопремии: в копилке актера — два «Оскара» и два «Золотых глобуса». Де Ниро играл не только гангстеров в криминальных экшенах, но и снимался в комедиях. К юбилею актера NEWS.ru вспомнил семь ярких фильмов с его участием.

«Крестный отец 2»

К выходу второй части гениальной криминальной трилогии Фрэнсиса Форда Копполы в 1974 году Роберт Де Ниро сыграл уже в 12 фильмах. Но именно роль молодого гангстера Вито Корлеоне принесла ему заслуженную славу. Фильм «Крестный отец 2» рассказывает историю Вито, которого в предыдущем фильме сыграл Марлон Брандо.

В картине две сюжетные линии. Одна повествует о ранних годах жизни будущего главы сильнейшего мафиозного клана Корлеоне — Вито Корлеоне. Вторая рассказывает о сыне Вито — Майкле.

Брандо отказался играть роль молодого Корлеоне, так как считал, что кинокомпания мало заплатила ему за первую часть «Крестного отца». Коппола тогда обратил внимание на Де Ниро. Актер долго готовился к роли, изучал игру Брандо.

«Все, что я делал, это часами смотрел ленты с записями сцен с Брандо, выискивал там движения, жесты. Искал возможные вариации. Мы начали пробовать подладить голос. Поначалу мне казалось, что мы так слишком далеко зайдем. Но получилось довольно неплохо», — рассказывал Де Ниро журналу «Фотоплей».

Корлеоне принес актеру первую статуэтку американской киноакадемии «Оскар».

«Однажды в Америке»

Четырехчасовая гангстерская картина Серджио Леоне считается одной из самых недооцененных кинолент в кинематографе, потому что она изначально вышла в усеченной версии. У нее нет ни одной номинации на «Оскар». Однако с годами фильм назвали классикой, за роль итальянского мафиози по кличке Лапша Роберту Де Ниро предлагали итальянское гражданство.

Сюжет основан на истории дружбы и предательства нескольких людей, которые знакомы с детства. Все они — выходцы из еврейского квартала Нью-Йорка. За годы приятели превратились из мелких бутлегеров в криминальных авторитетов времен сухого закона. Роль Дэвида Ааронсона по прозвищу Лапша окончательно закрепила за Де Ниро амплуа бандита с трагической судьбой.

«Схватка»

На съемках знаменитого криминального экшена Майкла Манна Роберт Де Ниро встретился с Аль Пачино. До этого фильма оба снимались во второй части «Крестного отца» Фрэнсиса Копполы, но ни разу не виделись.

В центре сюжета «Схватки» — одна из лучших преступных группировок Лос-Анджелеса, банда Нила Макколи (Роберт Де Ниро). Члены организации дружат уже много лет, но во время очередного налета на машину инкассаторов новичок убивает охранника и провоцирует ненужный интерес полиции. За расследование берется лейтенант полиции Винсент Ханна (Аль Пачино).

После выхода «Схватки» зрители высоко оценили актерскую работу Де Ниро и Аль Пачино в этой картине.

«Бешеный Бык»

Жесткая черно-белая драма Мартина Скорсезе рассказывает правдивую историю взлета и падения американского боксера Джейка Ламотты по прозвищу Бешеный Бык. Сюжет строится вокруг воспоминаний постаревшего спортсмена. Непобедимого боксера прозвали Быком за ярость и страсть к победе. Джейк так себя вел из-за психологических и сексуальных проблем героя. Агрессия помогала ему на ринге, но уничтожала его жизнь.

Во время съемок Де Ниро много общался с настоящим Ламоттой. Между мужчинами даже установились дружеские отношения. Они активно общались весь период съемок. Спортсмен высоко оценил боксерские таланты актера, ведь трюки Роберт выполнял сам. Во время подготовки к роли Де Ниро выиграл два из трех поединков в Бостоне. Он не только активно тренировался, но и специально поправился на 27 килограммов. Кроме того, Роберт действительно сломал ребро партнеру по фильму Джо Пеши. Картина попала в список лучших за всю историю кино и принесла Де Ниро второй «Оскар» за лучшую мужскую роль.

«Король комедии»

Еще одна совместная работа Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро. Фильм рассказывает историю молодого стендап-комика Руперта Папкина. Молодой человек уверен в своем таланте, в то время как все вокруг говорят о его бездарности. На протяжении фильма юморист пытается пробиться к славе всеми известными ему способами и в итоге решается на преступление.

В свое время такое неожиданное обращение режиссера к жанру трагикомедии вызвало недоумение у американских зрителей. Только спустя годы критики изменили отношение к картине и признали ее одной из лучших в фильмографии Скорсезе. Сегодня «Король комедии» занимает 11-е место в списке «100 самых недооцененных фильмов по версии блога Beyond the Canon». А роль неунывающего мечтателя Руперта Папкина регулярно упоминается в числе главных актерских достижений Де Ниро.

«Пробуждение»

Фильм Пенни Маршалл рассказывает о враче, который с помощью экспериментальных препаратов пытается вернуть к жизни людей с редкой болезнью. Доктора играет Робин Уильямс, а Роберт Де Ниро снялся в роли одного из пациентов. Его герой потерял 30 лет жизни в медицинском учреждении, пока судьба не подарила ему еще один шанс.

Эта роль сильно отличается от гангстерского амплуа Де Ниро. В большинстве фильмов он играл людей, которые спешат повзрослеть, а здесь ему достается роль взрослого ребенка. Картина получила три номинации на премию «Оскар»: «Лучший фильм года», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль».

«Анализируй это»

В последние годы Де Ниро снимается только в комедиях, но фильм «Анализируй это» режиссера Харольда Рэмиса («День сурка») в свое время по-новому раскрыл талант актера.

По сюжету заслуженный психоаналитик принимает у себя важного гангстерского мафиози, которого сыграл Роберт. В большинстве сцен особое внимание уделялось диалогу двух противоположных героев: яростного и обаятельного криминального авторитета и мягкотелого специалиста, которого сыграл Билли Кристалла. На этом контрасте строится большая часть юмора. А сцена, где Де Ниро расстреливает подушку в попытке снизить стресс, стала одной из самых узнаваемых среди классических комедий ХХ века.

В 2023 году на экраны выйдут фильмы «Убийцы цветочной луны», «Уикенд с батей», «Игры возмездия», где Де Ниро сыграл одну из ролей.

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