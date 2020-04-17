Оскароносный оператор Аллен Давио умер от коронавируса

Американский кинооператор Аллен Давио умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 77 лет.
О смерти Давио сообщило Американское общество кинооператоров в соцсети.
Кинематографист, который снял выдающиеся и важные фильмы «Инопланетянин», «Цветы лиловые полей», «Империя солнца», «Авалон» и «Багси», скончался вечером 15 апреля, — говорится в публикации.
Последние годы он жил в доме престарелых Фонда кино и телевидения,
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