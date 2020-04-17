Оскароносный оператор Аллен Давио умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2bf4ec92-80a3-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: the_asc/instagram.com

Американский кинооператор Аллен Давио умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 77 лет.

О смерти Давио сообщило Американское общество кинооператоров в соцсети.

Кинематографист, который снял выдающиеся и важные фильмы «Инопланетянин», «Цветы лиловые полей», «Империя солнца», «Авалон» и «Багси», скончался вечером 15 апреля, — говорится в публикации.

Последние годы он жил в доме престарелых Фонда кино и телевидения, отмечает Variety.

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