«Оскар» задействует площадки в Лондоне и Париже ради очного формата

Церемония вручения американской кинопремии «Оскар» пройдёт с прямыми включениями с площадок в Лондоне и Париже. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
По данным СМИ, организаторы
Несмотря на открытие дополнительных мест, организаторы призывают участников постараться приехать в Лос-Анджелес, где развернётся основное действо. При этом все расходы, связанные с необходимостью пребывания на карантине, обещают компенсировать партнёры церемонии.
Это будет 93-я по счёту церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Она была намечена на 28 февраля, однако затем её перенесли на 25 апреля из-за пандемии. Трансляцию будет вести телекомпания АВС.
В этом году — впервые в истории «Оскара» — в конкурсе разрешено участвовать фильмам, которые не вышли на большие экраны, но транслировались на потоковых сервисах.
Ранее кинокритик Егор Москвитин назвал главного претендента на «Оскар». Об этом писал NEWS.ru.