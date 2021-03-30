«Оскар» задействует площадки в Лондоне и Париже ради очного формата

https://static.news.ru/photo/0ac9aad8-9d1b-11e9-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com

Церемония вручения американской кинопремии «Оскар» пройдёт с прямыми включениями с площадок в Лондоне и Париже. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, организаторы готовят площадки в Великобритании и во Франции. чтобы ряд участников смог лично присутствовать на церемонии, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. Точные места дополнительных площадок пока не называются.

Несмотря на открытие дополнительных мест, организаторы призывают участников постараться приехать в Лос-Анджелес, где развернётся основное действо. При этом все расходы, связанные с необходимостью пребывания на карантине, обещают компенсировать партнёры церемонии.

Это будет 93-я по счёту церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Она была намечена на 28 февраля, однако затем её перенесли на 25 апреля из-за пандемии. Трансляцию будет вести телекомпания АВС.

В этом году — впервые в истории «Оскара» — в конкурсе разрешено участвовать фильмам, которые не вышли на большие экраны, но транслировались на потоковых сервисах.

Ранее кинокритик Егор Москвитин назвал главного претендента на «Оскар». Об этом писал NEWS.ru.