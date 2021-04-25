«Оскар» вручили Хлои Чжао за «Землю кочевников»

https://static.news.ru/photo/fdd6197c-a62f-11eb-b05d-96000091f725_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org/Седрик Гиббонс - http://photos.oscars.org/downloadpreview.php/051211_002-p.jpg,

Американская киноакадемия признала Хлои Чжао лучшим режиссёром за её ленту «Земля кочевников». Церемония вручения наград проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте кинопремии.

До этого картина победила в четырёх номинациях премии Британской академии. Фильм повествует о 60-летней женщине, которая после потери работы становится кочевницей. Она отправляется по Америке в поисках сезонного заработка.

Для Хлои Чжао это первая номинация на «Оскар». Кинолента уже выиграла «Золотой глобус» и награду Гильдии режиссёров США, а также два приза Венецианского кинофестиваля. Хлои Чжао — вторая премированная женщина-режиссёр за всю историю «Оскара» и BAFTA.

За победу в номинации «Лучший режиссёр» также боролись Ли Айзек Чун («Минари»), Томас Винтерберг («Ещё по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»).

Как сообщалось ранее, советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «Оскар» «зеркальной дискриминацией». По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство».