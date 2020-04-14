Организаторы Каннского фестиваля не смогут провести его в привычном формате

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Международный Каннский кинофестиваль не пройдёт в привычной форме в июне 2020 года. Об этом заявили организаторы.

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона нам представляется невозможным перенести проведение фестиваля на конец июня-начало июля, как мы планировали, — рассказали организаторы.

По их словам, профессионалы из мира кино считают, что Каннский кинофестиваль должен изучить все возможности для проведения. Организаторы считают, что должны продемонстрировать важность и место, которое кино занимает в жизни.

Мы надеемся, что сможем быстро сообщить о формах, которые может принять кинофестиваль в 2020 году, — подчеркнули организаторы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая. Массовые мероприятия будут под запретом до середины июля.

NEWS.ru писал, что музыкальный фестиваль Francofolies был отменён во Франции из-за коронавируса. Он должен был пройти в городе Ла-Рошель на побережье Атлантики.