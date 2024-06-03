Опубликован трейлер третьего «Венома» с Томом Харди и Джуно Темпл Sony представила трейлер фильма «Веном: Последний танец»

Фото: Sony Pictures Entertainment/youtube.com

Первый трейлер фильма «Веном: Последний танец» появился на официальном YouTube-канале американской кинокомпании Sony Pictures. Сюжет картины не раскрывается. Оценить приключения Эдди Брока в исполнении Тома Харди можно будет осенью — мировая премьера картины состоится 24 октября 2024 года.

Режиссером третьей части «Венома» выступила Келли Марсел. В списке ее работ — «Спасти мистера Бэнкса», «Круэлла» и «Большие огненные шары». В главных ролях помимо Харди, который стал одним из сценаристов, задействованы Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Кларк Бако.

В Сети также опубликовали трейлер нового фильма «Город страха» с Сэди Синк, известной по сериалу «Очень странные дела» и картине «Кит». В основу ленты положен роман «Токио» Николаса Хогга. Режиссером фильма стала Джордан Скотт — дочь Ридли Скотта.

Ранее на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix опубликовали полноценный трейлер комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Картина стала продолжением культовой серии фильмов с Эдди Мерфи в главной роли.