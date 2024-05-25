Опубликован трейлер нового фильма со звездой «Очень странных дел» В Сети опубликовали трейлер фильма «Город страха» с Сэди Синк в главной роли

Фото: youtube.com/@RottenTomatoesINDIE

Кадр из фильма «Город страха»

В Сети опубликовали трейлер нового фильма «Город страха» с Сэди Синк, известной по сериалу «Очень странные дела» и картине «Кит». Судя по ролику, компанию в кадре девушке составит Эрик Бана, игравший в «Трое». Видео размещено на официальном YouTube-канале Rotten Tomatoes Indie.

Сюжет киноленты строится вокруг психолога Бена Монро, который помогает в расследовании таинственной гибели людей, состоявших в секте. В то же время его навещает дочь Мэззи. Девушка знакомится с парнем, втягивающим ее в опасный культ.

Режиссером фильма выступила дочь Ридли Скотта Джордан Скотт. Ее отец выступил продюсером картины. Основой для киноленты стал роман «Токио» Николаса Хогга. Премьера триллера в российском прокате назначена на 4 июля.

Ранее на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix вышел полноценный трейлер комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули», ставшего продолжением культовой серии фильмов с Эдди Мерфи в главной роли. Премьера четвертой части цикла на Netflix состоится 3 июля, одну из ролей исполнил звезда фильмов «Невидимка» и «Спящие» Кевин Бейкон.

Сообщается, что легендарному копу, известному своей смекалкой и жесткими методами обращения с подозреваемыми, предстоит взяться за расследование очередного запутанного дела. В этом ему поможет молодой напарник в исполнении Джозефа Гордона-Левитта («Начало»).