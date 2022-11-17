Опубликован трейлер фильма о главном мистификаторе российской литературы Опубликован трейлер фильма-расследования «Пелевин» о главном мистификаторе российской литературы

Фото: Пресс-служба KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера фильма-расследования «Пелевин», рассказывающего о главном мистификаторе российской литературы Викторе Пелевине. Сама картина выйдет на интернет-платформе 22 ноября — в день 60-летия писателя.

Авторский проект от создателя фильма «Дуров» Родиона Чапеля позволит погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Для создания ленты режиссеру пришлось изучить архивы, ранние работы Пелевина и взять интервью у знавших его людей. Среди них — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А. М. Горького главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт. Такое расследование позволило автору фильма выяснить, в каких персонажей превратились люди из биографии писателя и по крупицам выстроить хронологию его удивительной жизни.

У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которые он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все, что он делал в литературе, всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду пять лет, семь лет, десять лет. Он каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет, — рассказала первый главный редактор Vogue Russia Алена Долецкая.

Особенностью ленты о Пелевине стало также сочетание документальных кадров с анимационными сюжетами, которые не просто иллюстрируют исторические факты, а выглядят как полноценные драматургические линии фильма.

Начальник отдела современной российской прозы издательства «Эксмо» Юлия Селиванова рассказала, что выход нового романа Виктора Пелевина KGBT+ задерживается, поскольку издательство решило приурочить его к юбилею писателя — 22 ноября ему исполнится 60 лет. Она также объяснила задержку «творческим процессом».

Традиционно новый роман писателя выходит к осени, однако в 2022 году этого не произошло, из-за этого появились слухи, что Пелевин не будет выпускать новую книгу в этом году.