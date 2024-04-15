Опубликован тизер комедии «Дядя Леша» с Уколовой и Трибунцевым

Фото: KION

15 апреля в Сети появился тизер комедийного сериала «Дядя Леша». О чем эта картина, кого в ней сыграли Анна Уколова и Тимофей Трибунцев?

О чем сериал «Дядя Леша»

Шоураннеры рассказали, что хотят представить зрителям современную версию Юрия Деточкина, главного героя советской трагикомедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Сюжет последней строился вокруг истории работника страховой конторы, который угонял у людей, живущих на нетрудовые доходы, личные автомобили, продавал их, а вырученные деньги переводил на счета детских домов.

«Нам хотелось сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других. Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно. Этот человек — большой, чистосердечный ребёнок. Его глаза широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова простодушны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин», — объяснял тогда Рязанов.

Шоураннеры не скрывают, что для создания сериала «Дяди Леши» творческая группа черпала вдохновение в вечной советской классике — фильмах Эльдара Рязанова и Льва Кулиджанова. Новый сериал расскажет о дворнике детского дома в Рыбинске, который хорошо выполняет свои обязанности, здорово ладит с детьми и коллегами. Мужчина не только подрабатывает в учреждении, но и грабит дома богатых и обеспеченных людей, живущих в округе. Мотив дяди Леши кроется в том, чтобы обеспечить сирот всем необходимым; герой ленты хочет, чтобы у воспитанников детского дома была лучшая жизнь. План «Робин Гуда» дает сбой, когда трое самых хулиганистых воспитанников застают дворника в момент кражи. Герою ничего не остается, кроме как взять парней в подельники.

«Оставаться незамеченными таким составом непросто, к тому же в дело вступают первая любовь, постоянные выяснения отношений, дружеские подвиги. Местный следователь все ближе подбирается к дяде Леше, а объекты дерзких ограблений явно не привыкли к роли жертвы и планируют взять свое», — говорится в описании проекта.

Сформировавшейся банде предстоит запутать следствие, а самому дяде Леше вернуть доверие любимой женщины. Герои картины также решат еще массу насущных проблем и «обретут новые смыслы жизни».

«Я люблю говорить, что „Дядя Леша“ — это самый душевный сериал года. В нем рассказывается история отчаявшегося человека, который обретает новые смыслы жизни», — отметил режиссер многосерийного фильма Дмитрий Невзоров.

Создатели отмечают, что линию, которая заключается в противостоянии дяди Леши и следователя Павлова, выстроили в духе популярных детективных сериалов.

Фото: KION

Кто сыграл в сериале «Дядя Леша»

Главного героя новой комедии сыграл Тимофей Трибунцев. Его экранным работодателем, директором детского дома стала Анна Уколова. Их партнерами по съемочной площадке стали Сергей Лавыгин, Елизавета Хомякова, Григорий Дудник, Светлана Суханова.

Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точной даты релиза пока нет, однако создатели обещают, что зрители смогут увидеть комедию уже «скоро».

Сериал «Дядя Леша» победил в двух номинациях на третьем фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ в этом году. Проект был отмечен в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальная музыка».

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