Оператор «Моей прекрасной няни» назвал самую любимую сцену с Заворотнюк Оператор Важнов: Заворотнюк во время съемок переживала за тяжело больную Полищук

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Главный оператор сериала «Моя прекрасная няня» Юрий Важнов рассказал NEWS.ru, что сильнее всего ему запомнилась сцена с актрисами Анастасией Заворотнюк и Любовью Полищук. Он рассказал, что Полищук тогда уже была тяжело больна, а другой актер должен был растолкать стоявших рядом артисток. По его словам, тогда Заворотнюк сильно переживала за свою коллегу и просила актера больше толкать ее.

Полищук в этот момент уже была тяжело больна. Ее из гримерки под руки приводили на площадку. Ей было очень больно. Там была мизансцена, когда они стояли рядом, актер должен был выскочить из-за спины, растолкав их. Я говорю актеру: «не дай Бог ты заденешь Полищук. Ей будет очень больно». Люба услышала и говорит: «Нет, нет, нет, Юра. Надо все делать как надо». В этот момент Настя подошла к этому актеру и говорит: «Ты толкай больше меня, Любу практически не задевай», — рассказал оператор.

Важнов отметил, что это многое говорит о Заворотнюк как о человеке. По его словам, она была очень хорошей и положительной. Оператор добавил, что людей обычно проверяет власть или звездность. Он пояснил, что Заворотнюк, став знаменитой, ни капли не изменилась.

Людей обычно проверяет власть или звездность. Когда Заворотнюк стала звездой, она не изменилась. Это говорит много о человеке. Очень хорошая, положительная. Жаль ее больше нет, — добавил Важнов.

Актер Борис Смолкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», ранее выразил соболезнования семье Заворотнюк, которая ушла из жизни в возрасте 53 лет. Он отметил, что мужу артистки фигуристу Петру Чернышеву сейчас нужно держаться.