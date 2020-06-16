Онлайн-платформа Premier получила нового гендиректора

https://static.news.ru/photo/f2cd3ff6-afe5-11ea-bf05-fa163e074e61_660.jpg Иван Гродецкий Фото: Иван Гродецкий/facebook.com

Иван Гродецкий, ранее возглавлявший онлайн-кинотеатр Okko, назначен генеральным директором платформы Premier.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-медиа». Основной задачей Гродецкого на новом посту станет расширение аудитории Premier за счёт занятия новых ниш и привлечения подписчиков. Также он займётся расширением медиатеки, технологическим совершенствованием сервиса и улучшением клиентского опыта пользователей.

Кроме того, специально созданную должность генерального продюсера платформы займёт Тимур Вайнштейн. В сфере его ответственности будет формирование контентной стратегии сервиса и поиск новых продуктов и форматов. Вайнштейн будет совмещать должность генпродюсера с позицией заместителя генерального директора Premier и со своей работой в качестве гендиректора телеканала НТВ.

Онлайн-сервис Premier был запущен в 2018 году. Он предоставляет доступ пользователям через web-интерфейс в версиях для смартфонов и ПК, через мобильные приложения и в формате Smart TV.

Ранее, как передавал NEWS.ru, Premier опубликовал трейлер сериала «Окаянные дни» российского продюсера и шоумена Семёна Слепакова. Комедийный проект рассказывает о жизни россиян в период изоляции.