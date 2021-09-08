Онлайн-кинотеатр KION выпустит киноальманах с хитами соцсетей

Онлайн-кинотеатр KION выпустит киноальманах, состоящий из десяти коротких историй, основанных на популярных песнях из соцсетей. Об этом говорится в пресс-релизе онлайн-кинотеатра.

Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории. Мы уверены, что взросление — это период, который интересен не только молодым людям, но и взрослым, — рассказывает креативный продюсер проекта Наталья Исакова.

Так, основными темами, которые будут рассказаны в коротких историях станут первая любовь, ревность, зависть, конкуренция, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности и другие. Именно это интересует подростков в период взросления, когда они пытаются доказать свою значимость и отделиться от родителей.

Отмечается, что авторами историй стали профессиональные режиссёры, сценаристы и блогеры. Так, в создании принимали участие писатель Александр Цыпкин, режиссеры Ирина Бас, Анастасия Ледкова, Владимир Бек, Ксения Ратушная и многие другие.

Альманах основан на содержании песен Sirotkin («Бейся, сердце»), OQJAV («Взрослые»), Mary Gu («Косички»), RSAC («Поезда»), Даня Милохин («Выдыхаю боль»), Дора («Втюрилась») и других.

Сборник начнёт выходить эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION с 21 сентября.

Ранее стало известно, что в первом полугодии рынок онлайн-кинотеатров в России показал стремительный рост. Выручка этого сегмента за шесть месяцев 2021-го превысила 18 млрд рублей (совокупная прибыль составила 18,3 млрд).