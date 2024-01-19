«Они популярнее»: в РФ ответили на призыв Минкульта штрафовать кинопиратов «Коммерсант»: участники кинорынка указали на популярность пиратских блокбастеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Западные блокбастеры популярнее российских фильмов, заявили источники «Коммерсанта» в ответ на призыв Минкульта ввести штрафы за пиратские показы голливудских фильмов в кинотеатрах. По словам собеседников издания, выдавить конкурирующий пиратский контент с рынка пытаются как раз крупные кинопрокатчики отечественных проектов, а не наоборот.

Также они прокомментировали заявление киносетей о том, что необходимости ужесточать политику нет, так как в новогодние праздники пиратский контент показывали менее чем в 0,2% залов. В период «масштабных новогодних проектов» отечественного производства популярность пиратских блокбастеров и правда падает, подчеркнули источники. Однако в обычное время билеты на западные кинофильмы, как правило, дороже, и на них есть спрос, резюмировали собеседники издания.

Ранее министр культуры Ольга Любимова в интервью РИА Новости пригрозила оштрафовать кинотеатры за показ пиратских копий фильмов. По итогам прошлого года «предсеансовое обслуживание», в рамках которого идет неофициальный прокат западных блокбастеров, принес участникам рынка почти 11% доходов — более 4 млрд рублей, отметила она.

Также Любимова сообщала, что фильм «Холоп-2» стал лидером новогоднего проката в российских кинотеатрах. Его сборы составили 3 млрд рублей. Это более половины от всей суммы сборов по итогам первой недели после праздника. На второй строчке рейтинга расположились «Бременские музыканты».