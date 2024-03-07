«Онегин» с Моряк, фильм о Костомарове: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба «Атмосфера кино»

«Онегин»

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выходят экранизация романа Александра Пушкина «Онегин», документальная лента о фигуристе Романе Костомарове и ромком «Адам и Ева». На платформах покажут драму «Неверные» и спин-офф фильма Гая Ричи «Джентльмены». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели на российских и зарубежных платформах.

«Онегин»

Премьера: 7 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Собинова, Алена Хмельницкая, Владимир Вдовиченков, Ольга Тумайкина, Александр Яцко.

Зачем смотреть: новая экранизация произведения Александра Пушкина от режиссера Сарика Андреасяна.

Создатели картины по максимуму сохранили сюжетную линию известного русского поэта. Как и в оригинале, история рассказывает о молодом аристократе Евгении (Виктор Добронравов). Он устает от городской жизни с пышными балами, театральными премьерами и светскими приемами и, узнав о смерти дяди, едет в деревню. Онегин решает временно пожить там, но не спешит знакомиться с соседями. Из-за такого поведения молодого человека его считают чудаком.

Все меняется, когда в соседнее имение приезжает молодой помещик Владимир Ленский (Денис Прытков). Он вернулся из-за границы и горит желанием поделиться впечатлениями с окружающими. Именно Ленский знакомит Онегина с сестрами Лариными — Татьяной (Лиза Моряк) и Ольгой (Татьяна Сабинова). Младшая из них влюбляется в Онегина, но он не отвечает ей взаимностью.

Изначально создатели проекта не хотели перерабатывать поэзию в прозу. Но оригинальных диалогов не хватило для полнометражного фильма, поэтому сценаристы дописали текст, стилизовав его под язык Пушкина.

«Роман Костомаров. Рожденный дважды»

Премьера: 9 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

Кто снимался: Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Навка, Илья Авербух, Александр Жулин, Максим Ставиский, Елена Вайцеховская, Денис Проценко.

Зачем смотреть: документальная лента об олимпийском чемпионе по фигурному катанию Романе Костомарове, который едва выжил и перенес ампутацию после коронавируса.

Картина рассказывает историю олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. До серьезной болезни фигурист участвовал в ледовых шоу и других проектах.

В январе 2023 года фигуриста госпитализировали с пневмонией, из-за которой начались осложнения. Костомарова перевели в клинический центр в Коммунарке и ввели в состояние искусственной комы. Он был подключен к ИВЛ и ЭКМО. Врачи зафиксировали нарушение кровообращения в конечностях, из-за чего было принято решение провести несколько ампутаций Костомарову. Врачи говорили, что у фигуриста мало шансов выжить. Костомарову удалось прийти в себя, пройти реабилитацию, получить и освоить протезы. Через 11 месяцев Роман снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу «Кармен» на юбилейном шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Зрители увидят весь процесс реабилитации Костомарова, уникальные архивные кадры из жизни фигуриста и хронику его возвращения на лед.

«Джентльмены»

Премьера: 7 марта

Где смотреть: Netflix

В ролях: Тео Джеймс, Кристиан Ди Сиулло, Кая Скоделарио, Винни Джонс, Дэниэл Ингс, Джоэли Ричардсон, Алексис Родни, Рэй Уинстон, Джанкарло Эспозито.

Зачем смотреть: спин-офф одноименного фильма Гая Ричи.

Сериал расскажет о судьбе парня по имени Эдди Холстед. Он бывший солдат, который получил в наследство от отца большое поместье, а потом узнал, что оно принадлежит наркобаронам. Перед Холстедом, не имеющим криминального опыта, встает серьезная дилемма — отказаться от недвижимости или стать частью сомнительного бизнеса.

Главную роль в шоу исполняет 39-летний Тео Джеймс, звезда сериала «Жена путешественника во времени», фильмов «Искусство обмана», «Скрижали судьбы», «Дивергент». Также в сериале сыграет Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»), он исполнит роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную наркоимперию. Сам Гай Ричи выступил соавтором сценария и снял первые два эпизода картины.

«Неверные»

Премьера: 7 марта

Где смотреть: Wink

В ролях: Оксана Акиньшина, Егор Дружинин, Роман Евдокимов, Иван Добронравов, Мила Ершова, Нелли Уварова, Алена Хмельницкая.

Зачем смотреть: история об адвокате, который страдает от алкогольной зависимости и находится на грани нервного срыва, от создателей проектов Happy End, «Псих» и «Балет».

В центре сюжета — Ольга Шилковская (Оксана Акиньшина), жена, мать, адвокат и человек с алкогольной зависимостью. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает сына. Ольга находит в себе силы вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить все мирным путем. Ольга находит нестандартные решения, некоторые из которых нарушают закон. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

«Адам и Ева»

Премьера: 7 марта

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Дмитрий Чеботарев, Полина Максимова, Николай Добрынин, Валентина Мазунина.

Зачем смотреть: постапокалиптический ромком о паре, которой приходится влюбиться друг в друга, чтобы спасти человечество.

По сюжету главные герои — среднестатистические жители мегаполиса Виктор (Дмитрий Чеботарев) и Марина (Полина Максимова). Они оказываются посреди пустынного города, в котором ничего не работает. Мир вымер, и герои пытаются наладить быт, выжить в лесу и не умереть с голода. Лифты не работают, машины не ездят, двери не открываются, забрать продукты в магазине без охраны — целое приключение. Однако героям ромкома предстоит решить проблему более серьезного характера — как вернуть человечество к жизни.

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