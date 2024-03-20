«Он любил свою страну»: актеры фильма «День выборов» об Уткине Актер Барац: Уткин был большим журналистом, который любил свою страну

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Василий Уткин

Актер Леонид Барац из «Квартета И», который снимался вместе с комментатором Василием Уткиным в фильме «День выборов», заявил РБК, что он был большим журналистом и человеком. По его словам, Уткин был одним из тех, кого нельзя заменить и кому невозможно подражать.

Он любил свою страну и был настолько смел, что мог себе позволить любить родину так, как он считал правильным ее любить. А к делу своему он относился предельно честно. Такими людьми страна должна гордиться, — сказал Барац.

По словам артиста, Уткин хорошо разбирался в футболе, любил друзей, кино, книги и вкусно поесть. Коллега Бараца Камиль Ларин в свою очередь отметил, что с Уткиным всегда было весело и позитивно.

Он был очень остроумный. Человек не плоского ума, а человек с идеей, с позитивной подачей и очень глубокий, — поделился Ларин.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в течение трех дней до смерти Уткин страдал от сильной одышки. По его данным, днем 19 марта комментатор вызвал скорую, он жаловался на сбитое дыхание и сильную сухость во рту.

Согласно информации Mash, первая остановка сердца у журналиста случилась в 17:05 мск, медикам удалось его реанимировать, но спустя полчаса сердце остановилось вновь и в 18:01 врачи констатировали смерть.