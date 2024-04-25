«Он исправился»: кинокритик предрек успех фильму Андреасяна о Костомарове Кинокритик Шпагин: у Андреасяна может получиться хороший фильм о Костомарове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

У режиссера Сарика Андреасяна может получиться хороший фильм о фигуристе Романе Костомарове, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его словам, постановщик является профессионалом своего дела.

Мне кажется, Сарик Андреасян справится с проектом о Романе Костомарове. Многим не нравились его работы, но он исправился. Он поставил просто шедевральный сериал «Жизнь по вызову». Андреасян — профессионал, и когда нужно, он это демонстрирует, — отметил Шпагин.

Также кинокритик похвалил фильм Андреасяна «Землетрясение». Кроме того одной из хороших работ он назвал картину «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, который несмотря на «странную игру» вписался в киноленту. Шпагин заявил, что обязательно оценит предстоящий фильм о спортсмене.

В 2010, когда требовался тупой гламур, он снимал тупой гламур. Но и там у него были удачи, в частности, фильм «Землетрясение». Это отличная работа, кстати, намного лучше, чем у Котта, о том же самом землетрясении в Армянской ССР. У Андреасяна картина вышла сильнее, драматичнее, трагичнее. Андреасян «лепит» фильмы один за другим, может сделать как хорошие, так и плохие. Но о Костомарове, на мой взгляд, людям будет интересно посмотреть. Ему главное — хорошую драматургию, и фильм получится, — заключил собеседник.

25 апреля Андреасян сообщил в своем Telegram-канале, что снимет художественный фильм о фигуристе, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров признался, что без протезов чувствует себя как «таракан на спине, который не может перевернуться». По словам спортсмена, такие ощущения у него возникают каждое утро.