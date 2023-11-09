Олешко рассказал, как получил контузию на съемках Актер Олешко рассказал о полученной контузии при взрыве на съемках сериала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Олешко

Съемочная площадка является зоной повышенной опасности, убежден заслуженный артист России Александр Олешко. В беседе с Пятым каналом актер рассказал, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Так, во время съемок сериала «Кодекс чести» Олешко получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.

У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре, — подчеркнул актер.

Также он поделился воспоминаниями, как во время съемок кинокартины «Турецкий гамбит» его чуть не задавила лошадь. Олешко не заметил, что оказался на пути несущегося во весь опор животного. Актера спас режиссер картины Джаник Файзиев, который быстро схватил его за воротник и оттолкнул в сторону. В результате лошадь пробежала прямо перед лицом артиста.

Ранее российский актер театра и кино Гоша Куценко признался, что любит сниматься в сценах с поцелуями и сексом. Он отметил, что в последнее время таких эпизодов мало, однако раньше он просил продюсеров прописать их в сценарии.