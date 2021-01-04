Олег Меньшиков назвал идиотской профессию актёра

https://static.news.ru/photo/1ecd89f2-4f1f-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр и худрук театра Ермоловой Олег Меньшиков назвал актёрскую профессию идиотской, так как в ней отсутствуют понятные всем критерии оценки таланта и мастерства отдельных артистов.

Актёр — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актёра Х, а у меня будет куча аргументов против. Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет, — цитирует Меньшикова Lenta.ru.

Он добавил, что в последние годы нашёл свою реализацию в режиссуре театральных постановок и руководстве театром. При этом он сетует, что ему не хватает видения, чтобы режиссировать кино, где, по его словам, нужно иметь определённый склад ума.

Олег Меньшиков — советский и российский актёр, режиссёр и театральный педагог. Он возглавил театр Ермоловой в 2012 году. За время актёрской карьеры Меньшиков сыграл в таких фильмах как «Утомлённые солнцем», «Золотой телёнок», «Сибирский цирюльник», «Статский советник», «Легенда № 17», «Доктор Живаго» и др. Он является лауреатом премии «Ника» и выиграл Гран-при «Кинотавра», а также удостоился и многих других наград.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил в ноябре артиста с его юбилеем — 8 ноября Меньшикову исполнилось 60 лет.