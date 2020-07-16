Okko бесплатно покажет фильмы о художниках и крупнейших музеях

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Стриминговый сервис Okko проведёт бесплатный показ фильмов, посвящённых крупнейшим музеям и выдающимся художникам. Смотр состоится в рамках проекта «Открытие музеев».

Платформа покажет картины по самым посещаемым художественным галереям мира — Эрмитажу, Уфицци, Прадо и другим, сообщает ТАСС. Первый фильм в программе будет посвящён нидерландскому художнику Винсенту Ван Гогу.

Каждый понедельник, традиционный выходной день в музеях, в течение трёх месяцев один из фильмов проекта будет показан на платформе Okko бесплатно. Онлайн-показ первого музейного шоу — «Ван Гог: Золото и лазурь» — состоится 20 июля, — говорится в сообщении.

В программу «Открытие музеев» входит в 12 фильмов об искусстве в формате 4K. Производством лент занималась итальянская компания Nexo Digital.

Как писал NEWS.ru, документальный фильм «Эрмитаж. Сила искусства» стал победителем на итальянской кинопремии Nastro d'argento («Серебряная лента»). Картина стала лидером в номинации «Искусство» среди документальных проектов.