1 марта режиссер Валерия Гай Германика отмечает 40-летие. Она стала известной после выхода сериала «Школа» в 2010 году. В этом проекте, снятом на любительскую камеру, снялись Елена Папанова, Александра Ребенок и многие другие. Как сложились судьбы исполнителей главных ролей «Школы» — в материале NEWS.ru.

Что известно о Папановой, сыгравшей Мурзенко

Елена Папанова, дочь известного актера Анатолия Папанова, сыграла роль учительницы русского языка и литературы Валентины Мурзенко и по совместительству классного руководителя проблемного «9-Б». До сериала Германики артистка много снималась в кино и играла в театре.

Сейчас Папанова продолжает много работать. В 2023 году актриса сыграла в проектах «Операция «Престол», «Звездный суд», «Мастодонт», «Первокурсницы», «Вика-ураган». На данный момент в ее фильмографии 83 работы.

Из театра имени Ермоловой, в котором Папанова служила 44 года, ее уволили в 2021-м. Помимо нее, многие другие артисты лишились работы. Как говорила тогда актриса, новый художественный руководитель Олег Меньшиков даже не объяснил причин.

Актриса, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена Папанова на вечере, посвященном 100-летию Анатолия ПапановаФото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиАктриса, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена Папанова на вечере, посвященном 100-летию Анатолия Папанова

Чем занимается исполнительница роли Будиной

Анна Шепелева сыграла в «Школе» первую красавицу класса Олю Будилову. Ее героиня встречается и флиртует с разными парнями, а в нее влюбляется Игорь Епифанцев, который тоже учится в 9 «Б».

До съемок в проекте Германики Анна окончила актерский факультет ГИТИСа и играла в московском театре «Практика». После выхода «Школы» Шепелеву стали узнавать на улицах.

Анна снялась в проектах «С приветом, Козаностра», «Краткий курс счастливой жизни», «Деффченки», «Последний министр», «Медиатор», «Света с того света-2», «Сестры» и многих других. В девятом сезоне сериала «Реальные пацаны» специально для нее написали роль Олеси Геннадьевны, пиарщика новоиспеченного депутата Николая Наумова. В данный момент Шепелева снимается в проекте «Первый класс» режиссера Светланы Самошиной.

Актриса по-прежнему живет в Москве и не собирается никуда уезжать. «Мне очень нравится путешествовать, изучать, познавать другие страны и города, но Москва для меня номер один! Я очень благодарна, что когда-то она приняла в свою объятия маленькую испуганную девочку, и наш роман продолжается до сих пор!» — говорила она в интервью Sobaka.ru.

Актриса Анна Шепелева на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай ГерманикиФото: Антон Белицкий/РИА НовостиАктриса Анна Шепелева на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Исполнитель роли Епифанцева стал режиссером

Алексей Литвиненко сыграл в сериале ученика Игоря Епифанцева, у матери которого рак. Его герой ведет себя взрослее других школьников, так как ему приходится во многом помогать родственнице.

До «Школы» Литвиненко окончил Щепкинское училище и играл в театре Романа Виктюка. После роли Епифанцева артист снялся «Деле гастронома № 1», «Мосгазе», «Молодой гвардии», «Филфаке», «Ищейке-6» и других сериалах в эпизодических ролях. У себя на странице в соцсети Литвиненко пишет, что играет в спектакле «R and J» и в спектакле «ЧЁ».

В 2017 году актер рассказал в одном из интервью, что учится на режиссера. «Мне сериалы сейчас интереснее полного метра. Я сам хочу их снимать», — заявил Литвиненко «Вокруг ТВ».

У актера были продолжительные отношения с однокурсницей по ВТУ им. Щепкина Ириной Вилковой. Однако они так и не закончились свадьбой. По словам Литвиненко, после расставания они дружат и работают вместе с бывшей девушкой. В 2017-м Алексей женился на избраннице по имени Софья, и в 2018 году у них родился ребенок.

На съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай ГерманикиФото: Антон Белицкий/ИТАР-ТАССНа съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Кто из актеров «Школы» не общается с Гай Германикой

Валентина Лукащук сыграла в «Школе» девочку-эмо Аню Носову, которая становится изгоем класса и в финале сериала трагически погибает. После этого проекта актриса снялась в главной роли в комедийном сериале «Детка», где ее партнером по сценам стал певец Сергей Шнуров.

Как говорила Валентина в интервью, она не общается с Гай Германикой. «У нас с ней были достаточно напряженные отношения после окончания съемок „Школы“. Мы оказались разными людьми и не смогли дальше общаться. С профессией это никак не связано, это чисто личные разногласия, но все равно вряд ли она бы меня позвала в свой новый фильм», — заявила Лукащук в интервью «КП».

Актриса сыграла одну из главных ролей в сериале «Личные обстоятельства» в 2012 году, а потом снималась в эпизодах в проектах «Патриот», «Выжившие-2», «Обычная женщина» и многих других.

Лукащук получила режиссерское образование и вышла замуж за архитектора Вячеслава Разинькова. В 2016 году она выпустила короткометражку «Даша — дура». О других режиссерских работах Валентины ничего неизвестно.

По словам актрисы, для нее важнее счастливая семейная жизнь, чем успех в кино. «Я не хочу быть актрисой, у которой была головокружительная карьера, но она одинокая, больная и никому не нужна. Так что я на личную жизнь всегда найду время», — говорила она StarHit.

В 2024 году запланирован выход комедийного сериала «Патриот-4» с участием Лукащук.

Актриса Валентина Лукащук на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай ГерманикиФото: Антон Белицкий/РИА НовостиАктриса Валентина Лукащук на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Кого в «Молодежке» сыграл исполнитель роли Шутова

В сериале «Школа» Игорь Огурцов получил роль десятиклассника Лехи Шутова, двоечника и хулигана. Около двух лет после проекта Германики он снимался в эпизодах. В 2013 году ему досталась главная роль вратаря Семена Бакина в популярном сериале «Молодежка».

Позже Огурцов снялся в проектах «Закон каменных джунглей», «Спасская», фильмах Андрея Звягинцева «Елена» и «Изгнание». В 2019 году он появился в российско-китайском фэнтези «Тайна печати дракона» в роли писаря. Его коллегами по съемочной площадке стали Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. В 2014 году он снялся в эпизоде фильма «Вий», над которым работали Россия, Украина, Великобритания, Чехия и Германия. В 2024 году Огурцов вновь появится в сериале «Молодежка. Студенты».

В 2015-м актер женился на Ие Оганезовой, а в 2017-м у пары родился сын. Супруга Огурцова не имеет никакого отношения к киноиндустрии.

Актер Игорь Огурцов на съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай ГерманикиФото: Антон Белицкий/ИТАР-ТАССАктер Игорь Огурцов на съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Как связана исполнительница роли учительницы Орловой с Богомоловым

В сериале Германики Александра Ребенок перевоплотилась в молодую учительницу физики Натальи Орловой, у которой роман с отцом влюбленного в нее ученика.

Актриса снималась в кино и сериалах с 2004 года, но в «Школе» ей досталась первая главная роль. После «Школы» Ребенок сыграла в драматическом фильме «До свидания, мама», проектах «Мертвое озеро», «Мосгаз. Дело № 5: операция «Сатана», «Садовое кольцо».

Александр столкнулась с новой волной популярности после роли фотографа Ольги Крутовой в сериале Константина Богомолова «Содержанки». Ее героиня появлялась во всех трех частях проекта.

«Богомолов знает тебя и никогда не заставит делать так же, как было в прошлый раз. Например, после „Содержанок“ у меня был огромный поток похожих ролей, вот таких же дамочек: именно этот типаж был интересен некоторым режиссерам, и они хотели его повторить. Константин, наоборот, как только видит, что ты на те же лыжи встаешь, сделает все, чтобы сдвинуть тебя в сторону, показать такой, какой ты, возможно, сама себя не знала», — рассказывала актриса в интервью.

Ребенок сыграла главные роли в проектах «Родные люди», «Сны Алисы», «Первая любовь», «Как друзья Захара женили», «Кеша должен умереть», «Недетское кино». В этом году запланирован выход еще пяти кинолент с ее участием.

Актриса Александра РебенокФото: Сергей Петров/NEWS.ruАктриса Александра Ребенок

Александра Ребенок замужем за коллегой Алексеем Вертковым, они познакомились на съемках фильма «До свидания, мама» и больше не расставались. В 37 лет актриса родила сына, в 40 — дочь.

«Считаю себя плохой матерью: много работаю, мало времени провожу с детьми и очень от этого переживаю. И учусь этого не делать! Но как? Я то в поезде, то в самолете», — признавалась звезда.

Ребенок неоднократно подчеркивала в интервью, что она не совсем форматная актриса, поэтому «с ней работают самые смелые режиссеры, которые знают, чего хотят».

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