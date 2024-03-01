Огурцов, Ребенок, Лукащук: как сложились судьбы актеров из сериала «Школа»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/ТАСС

Наталья Терешкова, Александра Ребенок, Валентина Лукащук

1 марта режиссер Валерия Гай Германика отмечает 40-летие. Она стала известной после выхода сериала «Школа» в 2010 году. В этом проекте, снятом на любительскую камеру, снялись Елена Папанова, Александра Ребенок и многие другие. Как сложились судьбы исполнителей главных ролей «Школы» — в материале NEWS.ru.

Что известно о Папановой, сыгравшей Мурзенко

Елена Папанова, дочь известного актера Анатолия Папанова, сыграла роль учительницы русского языка и литературы Валентины Мурзенко и по совместительству классного руководителя проблемного «9-Б». До сериала Германики артистка много снималась в кино и играла в театре.

Сейчас Папанова продолжает много работать. В 2023 году актриса сыграла в проектах «Операция «Престол», «Звездный суд», «Мастодонт», «Первокурсницы», «Вика-ураган». На данный момент в ее фильмографии 83 работы.

Из театра имени Ермоловой, в котором Папанова служила 44 года, ее уволили в 2021-м. Помимо нее, многие другие артисты лишились работы. Как говорила тогда актриса, новый художественный руководитель Олег Меньшиков даже не объяснил причин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова Елена Папанова на вечере, посвященном 100-летию Анатолия Папанова

Чем занимается исполнительница роли Будиной

Анна Шепелева сыграла в «Школе» первую красавицу класса Олю Будилову. Ее героиня встречается и флиртует с разными парнями, а в нее влюбляется Игорь Епифанцев, который тоже учится в 9 «Б».

До съемок в проекте Германики Анна окончила актерский факультет ГИТИСа и играла в московском театре «Практика». После выхода «Школы» Шепелеву стали узнавать на улицах.

Анна снялась в проектах «С приветом, Козаностра», «Краткий курс счастливой жизни», «Деффченки», «Последний министр», «Медиатор», «Света с того света-2», «Сестры» и многих других. В девятом сезоне сериала «Реальные пацаны» специально для нее написали роль Олеси Геннадьевны, пиарщика новоиспеченного депутата Николая Наумова. В данный момент Шепелева снимается в проекте «Первый класс» режиссера Светланы Самошиной.

Актриса по-прежнему живет в Москве и не собирается никуда уезжать. «Мне очень нравится путешествовать, изучать, познавать другие страны и города, но Москва для меня номер один! Я очень благодарна, что когда-то она приняла в свою объятия маленькую испуганную девочку, и наш роман продолжается до сих пор!» — говорила она в интервью Sobaka.ru.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Актриса Анна Шепелева на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Исполнитель роли Епифанцева стал режиссером

Алексей Литвиненко сыграл в сериале ученика Игоря Епифанцева, у матери которого рак. Его герой ведет себя взрослее других школьников, так как ему приходится во многом помогать родственнице.

До «Школы» Литвиненко окончил Щепкинское училище и играл в театре Романа Виктюка. После роли Епифанцева артист снялся «Деле гастронома № 1», «Мосгазе», «Молодой гвардии», «Филфаке», «Ищейке-6» и других сериалах в эпизодических ролях. У себя на странице в соцсети Литвиненко пишет, что играет в спектакле «R and J» и в спектакле «ЧЁ».

В 2017 году актер рассказал в одном из интервью, что учится на режиссера. «Мне сериалы сейчас интереснее полного метра. Я сам хочу их снимать», — заявил Литвиненко «Вокруг ТВ».

У актера были продолжительные отношения с однокурсницей по ВТУ им. Щепкина Ириной Вилковой. Однако они так и не закончились свадьбой. По словам Литвиненко, после расставания они дружат и работают вместе с бывшей девушкой. В 2017-м Алексей женился на избраннице по имени Софья, и в 2018 году у них родился ребенок.

Фото: Антон Белицкий/ИТАР-ТАСС На съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Кто из актеров «Школы» не общается с Гай Германикой

Валентина Лукащук сыграла в «Школе» девочку-эмо Аню Носову, которая становится изгоем класса и в финале сериала трагически погибает. После этого проекта актриса снялась в главной роли в комедийном сериале «Детка», где ее партнером по сценам стал певец Сергей Шнуров.

Как говорила Валентина в интервью, она не общается с Гай Германикой. «У нас с ней были достаточно напряженные отношения после окончания съемок „Школы“. Мы оказались разными людьми и не смогли дальше общаться. С профессией это никак не связано, это чисто личные разногласия, но все равно вряд ли она бы меня позвала в свой новый фильм», — заявила Лукащук в интервью «КП».

Актриса сыграла одну из главных ролей в сериале «Личные обстоятельства» в 2012 году, а потом снималась в эпизодах в проектах «Патриот», «Выжившие-2», «Обычная женщина» и многих других.

Лукащук получила режиссерское образование и вышла замуж за архитектора Вячеслава Разинькова. В 2016 году она выпустила короткометражку «Даша — дура». О других режиссерских работах Валентины ничего неизвестно.

По словам актрисы, для нее важнее счастливая семейная жизнь, чем успех в кино. «Я не хочу быть актрисой, у которой была головокружительная карьера, но она одинокая, больная и никому не нужна. Так что я на личную жизнь всегда найду время», — говорила она StarHit.

В 2024 году запланирован выход комедийного сериала «Патриот-4» с участием Лукащук.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Актриса Валентина Лукащук на съемочной площадке телесериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Кого в «Молодежке» сыграл исполнитель роли Шутова

В сериале «Школа» Игорь Огурцов получил роль десятиклассника Лехи Шутова, двоечника и хулигана. Около двух лет после проекта Германики он снимался в эпизодах. В 2013 году ему досталась главная роль вратаря Семена Бакина в популярном сериале «Молодежка».

Позже Огурцов снялся в проектах «Закон каменных джунглей», «Спасская», фильмах Андрея Звягинцева «Елена» и «Изгнание». В 2019 году он появился в российско-китайском фэнтези «Тайна печати дракона» в роли писаря. Его коллегами по съемочной площадке стали Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. В 2014 году он снялся в эпизоде фильма «Вий», над которым работали Россия, Украина, Великобритания, Чехия и Германия. В 2024 году Огурцов вновь появится в сериале «Молодежка. Студенты».

В 2015-м актер женился на Ие Оганезовой, а в 2017-м у пары родился сын. Супруга Огурцова не имеет никакого отношения к киноиндустрии.

Фото: Антон Белицкий/ИТАР-ТАСС Актер Игорь Огурцов на съемочной площадке сериала «Школа» режиссера Валерии Гай Германики

Как связана исполнительница роли учительницы Орловой с Богомоловым

В сериале Германики Александра Ребенок перевоплотилась в молодую учительницу физики Натальи Орловой, у которой роман с отцом влюбленного в нее ученика.

Актриса снималась в кино и сериалах с 2004 года, но в «Школе» ей досталась первая главная роль. После «Школы» Ребенок сыграла в драматическом фильме «До свидания, мама», проектах «Мертвое озеро», «Мосгаз. Дело № 5: операция «Сатана», «Садовое кольцо».

Александр столкнулась с новой волной популярности после роли фотографа Ольги Крутовой в сериале Константина Богомолова «Содержанки». Ее героиня появлялась во всех трех частях проекта.

«Богомолов знает тебя и никогда не заставит делать так же, как было в прошлый раз. Например, после „Содержанок“ у меня был огромный поток похожих ролей, вот таких же дамочек: именно этот типаж был интересен некоторым режиссерам, и они хотели его повторить. Константин, наоборот, как только видит, что ты на те же лыжи встаешь, сделает все, чтобы сдвинуть тебя в сторону, показать такой, какой ты, возможно, сама себя не знала», — рассказывала актриса в интервью.

Ребенок сыграла главные роли в проектах «Родные люди», «Сны Алисы», «Первая любовь», «Как друзья Захара женили», «Кеша должен умереть», «Недетское кино». В этом году запланирован выход еще пяти кинолент с ее участием.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Александра Ребенок

Александра Ребенок замужем за коллегой Алексеем Вертковым, они познакомились на съемках фильма «До свидания, мама» и больше не расставались. В 37 лет актриса родила сына, в 40 — дочь.

«Считаю себя плохой матерью: много работаю, мало времени провожу с детьми и очень от этого переживаю. И учусь этого не делать! Но как? Я то в поезде, то в самолете», — признавалась звезда.

Ребенок неоднократно подчеркивала в интервью, что она не совсем форматная актриса, поэтому «с ней работают самые смелые режиссеры, которые знают, чего хотят».

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