«Однажды в… Голливуде» взял главный приз премии Home Media Awards

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Фильм «Однажды в… Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино взял главный приз премии домашних релизов Home Media Awards. Победителя определяли решением жюри и с помощью онлайн-голосования.

Ежегодную премию в 10-й раз провёл сайт Media Play. Комплект всех сезонов сериала «Игра престолов» стал изданием года и лучшим фэнтези-релизом. Кроме того, он получил награду за лучшую упаковку и лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов, говорится на сайте.

Режиссёрскую версию фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня» выбрали наиболее удачным Blu-ray-диском. Также релиз получил премию за иллюстрации на коробке.

Как писал NEWS.ru, «Российская газета» объявила об открытии ХI кинофестиваля «Дубль дв@», который традиционно проводится онлайн. В 2020 году в конкурсной программе участвуют девять полнометражных и десять короткометражных игровых фильмов последних лет.