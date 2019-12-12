https://static.news.ru/photo/ad66d4e4-1cf2-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Movie Set Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не вошёл в список номинантов на премию Гильдии сценаристов Америки (WGA).

К участию в отборе допускаются сценарии, написанные под юрисдикцией организации или в результате коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании, сообщает Variety.

Представители WGA считают, что если сценарий создавался не по контракту с организацией, имя автора текста в титрах ставится под сомнения.

Вместе с «Однажды в... Голливуде» в 2019 году номинацию не получат такие фильмы, как «Боль и слава», «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние». «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «История игрушек 4» не попадут на голосование за лучшую адаптацию.

Отмечается, что Тарантино никогда не был номинантом WGA, что не помешало ему получить «Оскары» за сценарии «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного».

Как писал NEWS.ru, «Однажды в... Голливуде» стал одним из главных номинантов кинопремии «Выбор критиков».