Фильм «Однажды в... Голливуде» американского режиссёра Квентина Тарантино не вошёл в список номинантов на премию Гильдии сценаристов Америки (WGA).
К участию в отборе допускаются сценарии, написанные под юрисдикцией организации или в результате коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании,
Представители WGA считают, что если сценарий создавался не по контракту с организацией, имя автора текста в титрах ставится под сомнения.
Вместе с «Однажды в... Голливуде» в 2019 году номинацию не получат такие фильмы, как «Боль и слава», «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние». «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «История игрушек 4» не попадут на голосование за лучшую адаптацию.
Отмечается, что Тарантино никогда не был номинантом WGA, что не помешало ему получить «Оскары» за сценарии «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного».
Как писал NEWS.ru, «Однажды в... Голливуде» стал одним из главных номинантов кинопремии «Выбор критиков».
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