Одна похоронила дочь, другая — мужа: тяжелые судьбы актрис военных фильмов

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма по одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»

В День Победы и последующие за ним выходные российские телеканалы часто показывают фильмы о Великой Отечественной войне. Вместе с киноведом, специалистом по истории советского кино Алексеем Тремасовым NEWS.ru вспоминает некоторые известные ленты и рассказывает, как сложились судьбы актрис, сыгравших в них главные роли.

Сыгравшая в фильме «Небесный тихоход» Парфаньяк умерла вслед за мужем

Музыкальный фильм «Небесный тихоход» ленинградского режиссера Семена Тимошенко вышел на экраны в 1946 году. Это лирическая комедия о военных летчиках, которые поклялись «не влюбляться даже в самых красивых девчат» до конца войны. В ролях снялись Алла Парфаньяк (журналистка «Пионерской правды» Валя Петрова), Людмила Глазова (Катя Кутузова) и Тамара Алешина (Маша Светлова).

Именно на съемках «Небесного тихохода» первая из актрис познакомилась со своим мужем — актером Николаем Крючковым. Он сыграл майора Булочкина. Однако их брак был коротким.

Со вторым супругом — народным артистом СССР Михаилом Ульяновым — Парфаньяк прожила почти 50 лет. Они служили вместе в театре имени Е. Вахтангова. Парфаньяк не смогла смириться со смертью Ульянова в 2007 году. Через два месяца после трагедии она перенесла инсульт, полтора года не приходила в сознание и в ноябре 2009-го скончалась.

Катя Кутузова из фильма «Небесный тихоход» похоронила сына

Как напомнил Тремасов, Глазова довольно много снималась в довоенном кино. Она также сыграла главную роль в фильме «Руслан и Людмила» по мотивам пушкинской поэмы.

«Глазова была женой режиссера „Небесного тихохода“ Семена Тимошенко. В середине 1950-х он тяжело заболел, это были последствия военного времени. Был прикован к постели. Супруга за ним ухаживала. И по сути одна воспитывала общего сына. От киноролей ей приходилось отказываться: на съемки не оставалось времени. А потом и приглашать перестали. В 1958-м Тимошенко умер», — рассказал киновед.

Год спустя погиб 12-летний сын Тимошенко и Глазовой, это был несчастный случай: подросток утонул. Глазова пережила мужа и сына на 25 лет. Она умерла в мае 1983 года от последствий утечки газа в квартире.

Алешина работала в ленинградском театре им. Пушкина, получила звание заслуженной артистки РСФСР.

«У нее было немало ролей и в кино, но в основном второго плана. И была спокойная и счастливая семейная жизнь с мужем — народным артистом СССР Юрием Толубеевым. Их сын Андрей Толубеев продолжил актерскую династию. Он сыграл почти во всех культовых лентах конца 1990-х и начала нулевых — „Агент национальной безопасности“, „Бандитский Петербург“, „Убойная сила“ и других знаковых картинах», — отметил киновед.

Фото: Public domain/Wikimedia Людмила Глазова

Как рисковали актрисы на съемках фильма «А зори здесь тихие...»

Фильм режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...», вышедший в 1972 году, подарил зрителям пять ярких женских образов. Главных героинь сыграли молодые актрисы Ирина Долганова (Соня), Ольга Остроумова (Женя), Екатерина Маркова (Галя), Елена Драпеко (Лиза) и Ирина Шевчук (Рита).

«Все были дебютантками, кроме Остроумовой, которая чуть раньше снималась у Ростоцкого в фильме „Доживем до понедельника“. Режиссер хотел снимать именно неизвестных молодых исполнительниц. И смог собрать очень интересный актерский состав», — отмечает Тремасов.

Долганова вспоминала в интервью нижегородскому изданию «Город и горожане», что съемки проходили на открытой местности — в Карелии. Опытные военные обучали молодых актрис обращаться с винтовкой, автоматом и даже зенитной установкой, ползать по-пластунски и ходить строем. Как вспоминала Долганова, по решению режиссера условия на съемках были такими же, как на войне.

«Скажем, переход по болоту занимает в фильме всего несколько минут, однако в топи барахтаться приходилось целыми сутками. Комариный край: не спасали ни жидкости, ни сеточки. А у меня — аллергия на укусы, лицо подушкой вздувалось… В рюкзаке каждой из нас лежала пайка хлеба, пайка сала, кружка — все, что положено бойцу. Когда снимали эпизод на привале, то в котелках была настоящая солдатская каша с тушенкой. Знаете, как есть хотелось на воздухе?!» — делилась Долганова.

Фото: РИА Новости Актриса Ирина Долганова в роли Сони Гурвич

В интервью программе «Мой герой» на ТВЦ Маркова вспоминала об одной из самых сложных для себя сцен — гибели ее героини. В фильме Галя выбегает из кустов с криком «Мама!» и получает выстрел в спину.

По словам актрисы, Ростоцкий захотел сделать крупный план спины с дырками от пуль. В доске просверлили отверстия, прикрепили емкости с красной жидкостью, присоединили электрический шнур и надели актрисе на спину. Электрический шнур замыкали, гимнастерка прорывалась изнутри и со стороны казалось, что течет кровь. Но пиротехники просчитались — гимнастерку разорвало в клочья. По счастью, актриса не пострадала. Но, как вспоминала Маркова, было очень страшно.

После картины Ростоцкого она не очень часто снималась в кино. Маркова стала писательницей и посвятила себя семье. С мужем актером Георгием Тараторкиным они были вместе почти 50 лет, до самой его смерти в 2017-м. Сын пары Филипп стал историком, дочь Анна — актрисой.

Остроумова служит в театре имени Моссовета. Ее первым мужем был режиссер Михаил Левитин. Их сын Михаил пошел по стопам отца, дочь Ольга стала актрисой. После развода Остроумова вышла замуж за народного артиста России Валентина Гафта.

Лиза из фильма «А зори здесь тихие...» стала депутатом Госдумы

Долганова работает в нижегородском театре, преподает в университете актерское мастерство. Ее сын стал врачом. Исполнительница роли Риты Осяниной Ирина Шевчук занимает пост продюсера крупнейшего в России кинофестиваля «Киношок». Ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук от брака с художником Александром Афанасьевым известна по ролям во многих популярных сериалах.

Елена Драпеко ушла из актерской профессии в политику и является депутатом Госдумы. Ее дочь работает в сфере пиара, например, занималась продвижением певицы Веры Брежневой.

«Драпеко буквально в один момент поменяла профессию актрисы на роль депутата. И этот новый образ настолько к ней приклеился, что уже сложно воспринимать ее в другом амплуа. А в целом и общем судьбы всех пяти актрис легендарного фильма сложились достаточно успешно», — подчеркнул Тремасов.

Фото: РИА Новости Актриса Ольга Остроумова в роли Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие...»

Трагедия актрисы, сыгравшей Машу Белкину в фильме «Офицеры»

В фильме «Офицеры» героиню Любу Трофимову сыграла актриса Алина Покровская, Машу Белкину — Наталья Рычагова. Первая из них родом из Донецка, после окончания театрального училища имени М. Щепкина в Москве поступила в Театр Советской Армии (сейчас — Театр Армии. — NEWS.ru), где служит до сих пор. Сын Покровской от брака с актером Германом Юшко стал историком.

Судьба Рычаговой сложилась более драматично. Она выросла в семье известного художника-пейзажиста Сергея Рычагова в Москве. В 11 лет девочка снялась в фильме детского режиссера Ильи Фреза «Васёк Трубачёв и его товарищи», затем в картине «Отряд Трубачёва сражается».

После окончания школы Наталья поступила во ВГИК. Во время учебы она вышла замуж за однокурсника — Алексея Инжеватова, который позже стал актером и служил в Театре Советской Армии. В фильме «Офицеры» Наталья снималась уже беременной. Она назвала дочь в честь своей героини Машей.

«Рычагова была очень востребована кинематографом в юности. А вот в более зрелом возрасте, когда изменилась внешне, к сожалению, ее приглашать перестали. Это не стало для нее трагедией. Она стала работать на дубляже фильмов, также была ассистентом режиссера на многих картинах. То есть нашла себе применение», — отметил Тремасов.

В жизни Рычаговой произошла трагедия: ее дочь скончалась от болезни, не дожив и до 40 лет. У Марии остался сын Сережа. Актриса и ее муж взяли на себя воспитание внука.

Инжеватов умер в 2010-м от болезни сердца. Рычагова пережила его на полтора года. Соседи по дому и Гильдия киноактеров помогли финансово и организовали похороны актрисы.

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